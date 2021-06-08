Apple IOS 15 güncellemesi alacak telefon modelleri hangileri? İOS 15 özelikleri

Çağımızın en önemli iletişim markalarından olan dev şirket Apple telefonlara gönderdiği güncellemelerine devam ediyor. İOS 15 güncellemesinin gelmesiyle beraber İphone telefonlarımıza bazı özellikler geşlecek ve hayatımızda bir sürü yenilik gelmiş olacak. İOS 15 güncellemesi ise bazı telefon modellerine gelecekken bazı modellere ise gelmeyecek ve telefon güncellemelere kapalı olacak. Bizde sizler için İOS 15 güncellemesinin hangi modellere geleceğini ve hangi özellikleri beraberinde getireceğini derledik.

Müşterilerine çok uzun yıllar güncelleme sözü veren Apple bundan tam beş yıl önce piyasaya sürülen modellerine geçtiğimiz seneye kadar güncelleme desteği vermişti. İOS 15 güncellemesi alacak modeller şunlar;

iPhone 11 serisi-iPhone 12 serisi-iPhone Xs serisi-iPhone SE 2020-iPhone XR-iPhone X-iPhone 7 serisi-iPhone 8 serisi.

Eylül ayının içerisinde piyasaya sürülecek olan yeni model İphone 13 ise bu güncelleme ile piayasaya çıkacak.

Tanıtımlar ve güncellemeler koronavirüs salgını nedeniyle intenet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Yeni güncellemeninde intenet üzerinden yapılması bekleniyor. Tanıtımın yedi ila on haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Apple merakla beklenen tanıtımını ise 7 Haziran akşamı tanıttı ve müşterilerinin kullanımına güncellemeyi sundu. İOS 15 güncellemesi ile birlikte destekleyen modellere şu özellikler geldi;

Apple oldukça meşhur olan Facetime iletişim uygulaması artık sadece İOS'larda değilm androidlerde de kullanılacak. Facetime gibi oldukça kaliteli bir uygulamanın diğer görüntülü iletişim uygulalmarına rakip olması artık kaçınılmaz bir son oldu. Apple bu güncelleme ile birlikte artık Facetime'ı Zoom gibi görüntülü görüşme uygulaması gibi kullanmayı istiyor.

İOS 15 güncellemesi ile birlikte artık bildirimler simgesi yeni bir görünüme kavuşuyor. Focus adı verişlen yeni bir filtreleme özelliği geldi ve hangi bildirimlerin sizi rahatsız edeceğini artık siz karar vereceksiniz. Üstelik seçeceğiniz bildirim ayarları cihazlar arasında senkronize edilecek. Ayrıca güncelleme ile birlikte, günün belirli saatlerinde otomatik olarak bildirimler açılıp kapatılabilecek.