Apple iOS 15 özellikleri ve güncelleme alacak modeller

Worldwide Devolopers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı)'nda bir araya gelen Apple ekibi iOS 15 sürümlü yeni işletim modelini tanıttı.Yeni sürümde bildirim özeti özelliğinin aktif edilmesiyle yığın bildirimlerin ortadan kalkması sağlandı. Peki başka hangi özellikler iOS 15 sürümü ile geldi? Hangi serilerde iOS 15 güncellemesi olacak? İşte Apple'ın iOS 15 sürümü hakkında tüm merak edilenleri sizler için yazımızda paylaştık...

FACETIME

İOS 15 ile beraber değişen Face Time, Spatial Audio özelliğiyle sunulurken makine öğrenimi özelliğiyle de ortam sesini azaltabiliyor. Aynı zamanda portre modu ile entegre olabilen FaceTime'ın Android sahibi kullanıcılara duyurulması da büyük bir sürpriz oldu. Bunun yanında iMessage'da da küçük iyileştirmeler yapıldı.

Bildirim özeti ve focus

Yeni bir özellik olarak gelen bildirim özeti özelliği iPhone'nun iOS 15 sürümü ile sunuldu. Bu özellikle bildirimler yığın olmaktan çıkacak tek bir bildirim şeklinde görünecek.Focus özelliğinde de kişisel modlara göre (çalışma modu, uyku modu) gibi durumlarla sunulacak. Rahatsız etmeyin modunda ise sizinle mesajda iletişime geçmek isteyen kişilere bu özellik sayseinde uyarı gönderilecek. Yani bu mod ile size mesaj atan kişi uyarılmış olacak.

Fotoğraf yazıya dökülecek

Live Text'de daha önce rastladığımız bu özellikle bir fotoğrafın üzerinde bulunan yazı metne dönüştürülebilecek. Fakat Türkçe dil desteği şuan için mevcu değil.

Spotlight

Spotlight özelliği ile artık fotoğraflarınızı aratabiliyorsunuz. Spotlight özelliği ile kişilere, öğelere, konuma, bunun yanında fotoğraftaki metne göre arama yapılabilecek. Aynı zamanda Anılar da Appl Musıc ile beraber engre olup kaydedilebilecek.

Cüzdan, hava durumu ve haritalar

Hava durumu uygulamasında yeni kazandırılmış özellikler ile rüzgar ve UV gibi koşulları anlamaya yönelik tasarımlar zenginleştirilmiş. Grafikler ve yüksek çözünürlükteki haritalar ile pek çok iyileştirilme kazandırılmış. Haritalardaki yeni 3D görünüm ile gerçekçi bir özellik sunulmuş. Yol tarifleri, yaya geçiti gibi pek çok ayrıntıları gerçekçi bir şekilde sunulması sağlanmış. Apple Cüzdan da ise başka anahtarlara ve kimliklere destek verilmesi özelliği aktif edilmiş.

Converatıon Boost

Bu özellik ile Air Pods Pro takılı olan kişinin konuşma esnasında iletişim halinde olduğu kişiye odaklanmasını sağlar.

Diğer özellikler

iOS 15 güncelleme alan modeller

Mail uygulamasına yönelik IP adresi gizleme özelliği geldi. Gizlilik Raporu, iCloud+, Siri iyileştitilmeleri yapılarak Sağlık uygulamasının yürüyüş özelliğinde geliştirmeler yapıldı.

iPhone 11 serisi

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