Apple iOS 17 ile işini sağlama alacak! iPhone'larda yoğun güvenlik önlemi başlıyor

İOS 17 İLE İPHONE'LARA YENİ ÖZELLİKLER GELDİ

Her yıl Apple olduğu gibi yeni özelliklerini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Ancak tabi her özelliği de tamamını kullanıcıları ile paylaşmıyordu. Güvenlik özelliklerine yenilerini ekleyen Apple özel dolaşma moduna ek güvenlik özelliği ekledi.





“Özel Dolaşma kilidini açmak için Face ID gereksin” seçeneği etkinleştirildiğinde, gizli modda açılan sekmeler korunacak, kullanıcının isteği dışında ise kapatılamayacak. Bu önemli özellik aynı zamanda macOS 14 Sonoma ile Mac’ler içinde aktif edildi. Ama Mac bilgisayarlarda Touch ID veya parola ile doğrulama yapılması şartı var.Bu özelliği oluşturmak için Ayarlar - Safari - Gizlilik ve Güvenlik altından ayarlanabiliyor.

Apple, iOS 17’de bir de pek beğenilmeyecek bir özellik ekledi. Özellikle reklamcıların işine yaramayacak bu özellik reklamcıların kullanıcıları internette takip etmesinin yollarından biri de web bağlantılarına izleme parametreleri eklemeleridir. Bu özellik, Ayarlar - Safari - İleri Düzey - Gizlilik - “İleri düzey takip ve parmak izi koruma” altından açılabiliyor.





YENİ FOTOĞRAF İZİNLERİ GEREKİYOR

iOS 17, uygulamaların fotoğraflara erişimini daha da kısıtlıyor. Altı ay veya daha uzun süre önce fotoğraflarınıza erişim izni verdiğiniz herhangi bir uygulama, erişim izni vermeye devam edip etmeyeceğinize dair uyarı çıkarıyor. Erişimi sınırla seçildiğinde, uygulama her fotoğraf veya video paylaşımınızda sizden izin istiyor. iOS 17’de bu özellik otomatik olarak açık, ayarlardan etkinleştirmeniz gerekmiyor.

IOS 17 BETA ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİYOR

iOS 17 ile gelen en önemli yeni güvenlik ve gizlilik özellikleri bunlar. Apple’ın bu hafta iOS 17 beta 2 güncellemesini vermesi beklenirken, iOS 17 public beta sürüm Temmuz ayında yayınlanacak. iOS 17 final sürümü ise her sene olduğu gibi sonbaharda çıkacak.