Apple iPhone 15 tanıtımında herkesin şaşırtacak

Eylül ayında tanıtımı yapılması beklenen iPhone 15 modelle ilgili herkesi şaşırtacak bilgiler sızdırıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPHONE 15 MODEL TANITIMI HERKESİ ŞAŞIRTACAK

İddialara göre Apple markasının tamamen yeni bir iPhone modeliyle ilgili çalıştığı öğrenildi. Yeni seride Apple tarafından artırılan gerçeklik gözlüğü Vision Pro için fotoğraf ve video kaydetme özelliğine sahip olması bekleniyor. Fotoğraf ve videolar artık kullanıcıların hayatına tamamen girerken Apple Vision Pro modelde çevreleyecek üç boyutlu fotoğraf ve vidolar çekebilen üç boyutlu kamera yer alacak.





Apple uzamsal ses teknolojisiyle bu özelliği birleştirince kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunulmuş olacak. Apple konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Her uzamsal fotoğraf ve video kullanıcıları zamanda özel anlarına götürecek, arkadaşlarıyla kutlama veya özel aile yemeği gibi.' Üç boyutlu kameranın iPhone Ultra modelinde yer alması söylentiler arasında yer alıyor ancak cihazın Vision Pro satışı başladıktan sonra satışı başlaması tahmin ediliyor. Yani Vision Pro önümüzdeki sene başında satışa başlayacağı için bu modelin de o zamanlarda çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde Mark Gurman Apple markasının yeni bir cihaz üretme aşamasında olunduğu ve cihazın 2024 senesinde çıkışı beklendiği yazılmıştı.