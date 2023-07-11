Apple iPhone fiyatlarına büyük zammı açıkladı! iPhone 11, 12, 13, 14 güncel fiyatları değişti

Apple, Türkiye'de iPhone fiyatlarına KDV zammı uyguladı, bu da telefonların daha pahalı hale gelmesine neden oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen Apple Türkiye zammının ardından, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında da artış yaşandı. Yüzde 8'lik vergi oranı yüzde 10'a yükseltilirken, yüzde 18'lik dilim ise yüzde 20 olarak belirlendi. Bu KDV zammının ardından iPhone modelleri, MacBook'lar ve iPad'lerin fiyatlarında bir artış görüldü.





Bu KDV zammı sonrasında, en düşük iPhone fiyatı 24.914 TL olarak belirlendi. Ancak, en pahalı iPhone modeli ise 87.457 TL'ye kadar yükseldi. Apple'ın iPhone serisi olan 11, 12, 13, 14, 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri, bu zamlardan etkilendi ve fiyatları güncellendi.

Özellikle iPhone kullanıcıları, bu zamlar sonrasında fiyatları kontrol etmek ve en uygun seçeneği bulmak için araştırmalarını sürdürüyorlar. Apple Türkiye'nin iPhone fiyatlarındaki KDV zammı sonrası güncel fiyat listesi ise dikkatle inceleniyor.

Apple'ın KDV zammı kararıyla birlikte, iPhone kullanıcıları daha yüksek fiyatlarla karşılaşacaklar. Ancak, KDV oranındaki artışın yanı sıra diğer vergiler ve ek ücretlerin de akıllı telefon fiyatlarını etkilediği unutulmamalıdır.