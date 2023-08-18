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Apple kullanıcılarına kötü haber: Piyasadan kaldırıldı

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Apple kullanıcılarına kötü haber: Piyasadan kaldırıldı
Apple kullanıcılarının gözleri yaşlı! Çok sevilen model artık üretilmeyecek! Tüm detaylar haberimizde.

Apple markası yeni model tanıtımları yaparken çok sevilen bu modelin de filini çekti. Artık üretimi yapılmıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

APPLE O ÇOK SEVİLEN MODELİ KALDIRDI 

Apple markası her sene bir üst seviye modelini kullanıcılarına tanıtmaya devam ediyor. Yeni modeller çıkmaya başladıkça eski modellerle ilgili kararlar da paylaşılmaya devam ediliyor. Apple yeni modeli olan iPhone 15 çıktıktan sonra kılıflarla ilgili değişiklikler de yapılacak. 

apple o modellerini piyasadan kaldırıyor

Apple kullanıcıları markanın orijinal yan ürünlerini severek kullanmaya devam ederken kılıflarla ilgili yapılacak değişiklikler de dikkat çekti. Apple sızıntılarına göre iPhone 15 tanıtımı yapılırken deri kılıf tanıtımı olmayacak. İddialara göre Apple daha çevreci bir anlayışla hareket etmek için böyle bir adım attı. İlerleyen dönemlerde Apple markasının vegan ve daha çevreci ürünler üretmesi de bekleniyor. Apple tarafından alınan bu çevre dostu karar ise kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

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