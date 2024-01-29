Apple Kullanıcılarına Müjde: İOS 17.4 ile iPhone’lara 118 Yeni Emoji Geliyor

Yeni Emojiler, Cinsiyet ve Ten Rengi Çeşitliliği Sunuyor

Apple, BuzzFeed News’e yaptığı açıklamada, yeni emojilerin iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte iPhone’lara geleceğini duyurdu. Yeni emojiler, Unicode Konsorsiyumu’nun eylül ayında onayladığı 15.1 sürümünden oluşuyor. Yeni emojiler arasında, cinsiyet ve ten rengi çeşitliliği sunan 108 yeni emoji de bulunuyor. Bu emojiler, yürüyen, koşan, diz çöken, tekerlekli sandalye kullanan, beyaz baston kullanan ve farklı yönlere bakan insanları içeriyor. Ayrıca, dört yeni cinsiyet nötr aile grubu emoji de mevcut. Bu emojiler, siluet şeklinde tasarlanmış ve cinsiyet belirtmeyen aile yapılarını temsil ediyor

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Yeni Emojiler, Performans ve Tasarım İyileştirmeleriyle Birlikte Gelecek

Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte sadece yeni emojiler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda performans ve tasarım iyileştirmeleri de yapacak. iOS 17.4 güncellemesi, iPhone 13 serisi için yeni bir kamera modu, FaceTime için portre modu, AirPods için bulma özelliği, Safari için yeni bir arayüz, Apple Music için sesli mesajlar ve daha fazlasını içerecek. iOS 17.4 güncellemesi, bahar aylarında tüm uyumlu iPhone modellerine sunulacak. Güncellemeyi almak için, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.

iPhone Kullanıcıları, Yeni Emojileri Nasıl Kullanacak?

iPhone kullanıcıları, iOS 17.4 güncellemesini yaptıktan sonra, yeni emojileri klavyelerinden kolayca erişebilecek. Yeni emojileri kullanmak için, mesaj yazarken emoji simgesine dokunmanız ve istediğiniz emojiyi seçmeniz yeterli. Ayrıca, cinsiyet ve ten rengi çeşitliliği sunan emojileri, emojiye uzun basarak farklı seçenekleri görebilir ve istediğiniz seçeneği belirleyebilirsiniz. Yeni emojileri, mesajlaşma, sosyal medya, e-posta ve diğer uygulamalarda kullanabilirsiniz.

iPhone Kullanıcıları, Yeni Emojilerden Memnun Mu?

iPhone kullanıcıları, yeni emojilerden oldukça memnun görünüyor. Twitter’da birçok kullanıcı, yeni emojileri beğendiklerini ve en çok limon, feniks, kırık zincir ve sallanan baş emojilerini kullanacaklarını söyledi. Bazı kullanıcılar ise, yeni emojilerin daha fazla ifade imkanı sunduğunu ve cinsiyet nötr aile emojilerinin özellikle önemli olduğunu belirtti. Yeni emojiler, iPhone kullanıcılarının duygu ve düşüncelerini daha renkli ve eğlenceli bir şekilde paylaşmalarına olanak sağlayacak.