Apple o tuşun yerini değiştirdi, sosyal medya karıştı

Sosyal medya gündeminde dikkat çeken bir olay var: Apple beklenmedik bir karara imza attı ve iPhone kullanıcılarını şaşırttı. Şirket, iOS 17 beta sürümlerinde telefonlardaki "Aramayı Sonlandır" tuşunun yerini değiştirdi. Bu değişiklik, Apple'ın yenilikçi yaklaşımının bir yansıması olarak görülüyor. Ancak kaynaklara göre, bazı kullanıcılar bu yeni düğmeye alışmanın zaman alabileceğini belirterek sosyal medyada yorumlar yapmış durumda. Kullanıcılar, bu değişikliğin telefon kullanım alışkanlıklarını etkileyebileceğini dile getiriyor. Apple'ın iOS 17 ile getirdiği bu değişiklik, teknoloji dünyasında geniş bir tartışma başlattı ve insanlar değişen tasarımın pratikte nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. İşte detaylar...





APPLE'DAN BEKLENMEDİK KARAR

Apple, son iPhone yazılımı olan iOS 17 ile gündemi sarsan sıradışı bir tuş değişikliğiyle dikkat çekiyor. iOS 17, Telefon uygulamasında büyük değişiklikler getirirken, CNBC'nin raporuna göre, özellikle uzun süreli iPhone kullanıcılarını şaşırtacak bir ayar yapıldı. "Aramayı Sonlandır" tuşu, beklenmedik bir şekilde yer değiştirdi. Bu değişiklik, önceki alışkanlıkları yeniden düzenlemeyi gerektirecek gibi görünüyor. Apple'ın beta sürümlerinde yapılan bu düzenleme ile "Aramayı Sonlandır" tuşu artık ekranın sağ alt köşesine taşındı, önceden ise ekranın alt üçte birinde ortalanmıştı. Bu yenilik, iPhone kullanıcılarını şaşırtırken, Apple'ın tasarım ve kullanıcı deneyimi anlayışını ne kadar değiştirdiği de tartışma konusu oldu. Bu değişikliğin, iPhone kullanıcılarının günlük kullanım alışkanlıklarına nasıl etki edeceği merak konusu haline geldi. İşte diğer ayrıntılar...





Apple'ın iOS 17 güncellemesiyle gündemdeki tuş değişikliği, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Birçok kişi, yeni düğme konumuna alışmanın zaman alabileceğini belirtti. Haber kaynağı 9to5Mac, değişikliğin sosyal medyada eleştirilere maruz kaldığını aktardı.

Henüz çıkmamış olan iOS 17, büyük bir merakla bekleniyor. Yeni iPhone modelleri duyurulduktan sonra sonbaharda genel kullanıma sunulması planlanıyor. Ancak Apple temsilcisi, yeni arama ekranının gelecekte tekrar değişip değişmeyeceği veya kullanıcıların özelleştirebileceği konusundaki sorulara yanıt vermekten kaçındı.

9to5Mac'e göre, Apple'ın iOS 17'de bu tuş değişikliğini neden yaptığına dair bir açıklama mevcut. Bu güncelleme, "Kişi Posterleri" adı verilen özellik sayesinde telefonda konuşulan kişinin tam ekran resmini gösterebiliyor. Bu odak noktasıyla, Apple'ın düğmeleri aşağıya taşıdığı ve değişikliği bu amaca uygun olarak gerçekleştirdiği öne sürülüyor.