Apple, OLED iPad Pro’nun satışlarının yavaşlamasını mı istiyor?

Önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen OLED iPad Pro'nun gelecekteki özellikleri ve özellikleri hakkında pek çok bilgi ortaya çıktı. Şimdi ise edinilen bilgilere göre, Apple planlanan iPad sayısını yüzde 30 oranında azaltıyor.

Yayın, Apple'ın başlangıçta OLED panelinden 10 milyon adet sipariş ettiğini, ancak sipariş hacminin kısa süre önce 7-8 milyon adede ayarlandığını söylüyor. Bununla birlikte, LG Display'in siparişleri orijinal 6 milyondan 3 milyona düşürülürken, Samsung daha önce beklenen 4 milyon ünitede kaldı.

İlginç bir şekilde, daha önceki raporlar LG'nin Apple'a bu panelleri zaten gönderdiğini, Samsung'un ise talebi ancak son zamanlarda yakaladığını göstermişti. Şu anda Apple'ın LG'nin siparişlerini neden azalttığı belli değil.





FİYATI 2 BİN DOLARI BULACAK

Bununla birlikte, OLED iPad Pro'nun fiyatının belirlenmediği ancak mevcut LCD versiyonundan daha fazla artmasının muhtemel olduğu öğrenildi. Bir önceki raporda, 11 inçlik modelin 1.500 dolardan başlayabileceği ve 13 inçlik versiyonun 1.800-2 bin dolar arasında olabileceği öne sürülmüştü.

Fiyat artışının panellerin fiyatından kaynaklandığı öne sürüldü. Bir akıllı telefon OLED ekranının ortalama fiyatı 50 ila 60 dolar civarındayken, bu OLED iPad Pro paneli birim başına en az 200 dolara mal oluyor.

Şu anda Apple'ın siparişleri azaltıp azaltmadığı belli değil. Zira nihai fiyat müşterileri kararsız bırakabilir. Eğer iPad Pro 1 bin doların çok üzerinde bir fiyatla satışa sunulursa, Apple’ın bilgisayarları kadar faydalı olmayan bir ürünün Mac fiyatını haklı çıkarmak için pazarlamaya çok fazla odaklanması gerekecek.