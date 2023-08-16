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Apple rakibi Xiaomi'den yeni hamle! Yeni seri için tanıtımlar başladı

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Apple rakibi Xiaomi'den yeni hamle! Yeni seri için tanıtımlar başladı
Xiaomi markası piyasada zirveyi korumaya devam ediyor. Yeni marka için tanıtımlar yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Xiaomi markası yeni 13T serisi için tanıtımlarını yapmaya başladı. Teknik özellikleri merakla araştırılıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

XİAOMİ 13T SERİSİ İÇİN TANITIMLAR BAŞLADI

Xiaomi markası piyasaya yeni soluk getirmek için yeni modellerini sık sık tanıtmaya başladı. Yeni 13T modelin de teknik özellikleri belli oldu. Telefonda görüntülü arama ve selfie çekmek için 20 megapiksel Sony IMX596 bir sensör kullanılacak. Markanın Redmi K60 Ultra modellerinde de aynı sensör tercih edilmişti. 

xiaomi 13t serisi tanıtımları başladı

Arka ana kamera ise 50 megapiksel olacak. 13 T Pro telefonlar Redmi amiral gemisinde yer alan 8 megapiksel ve 2 megapiksel sensör yerine OmniVision OV13B ultra geniş kamera ve OV50d 50 megapiksel kameralar tercih edilecek. Telefonda 512 GB depolama alanı yer alacak. 120W hız destekleyen 5000 mAh bir batarya da kullanıcılara sunulacak. Yeni modelin standart modelinde de işlemci, ekran ve bataryanın değişmesi beklenmiyor. Yalnızca 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı yerine 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunulacak. Yeni seri modellerin 1 Eylül tarihinde yapılacak etkinlikle tanıtılması bekleniyor. 

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