Apple, sanal gerçeklikte kendisini aştı

APPLE'DAN BÜYÜK ADIM

Sanal gerçeklik son yıllarda büyük gelişmeler yaşadı. Hatta gerçekliği artırılmış sanal gerçeklikte bunların başında geliyor. Apple’de bu konudaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.





Sanal gerçeklik son yıllarda büyük gelişmeler yaşadı. Hatta gerçekliği artırılmış sanal gerçeklikte bunların başında geliyor. Apple’de bu konudaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirketten bunun ile ilgili olarak yeni paylaşımlarda gelmeye başladı. Projeksiyon mantığı ile çalışan yeni teknoloji ile gözlük ya da farklı bir gerece gerek kalmadan yapay gerçekliği müşterilere sunuyor.

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Teknoloji konusunda sınır tanımayan ve gelişmeleri takip eden şirketin patentinde 8 çizim ve 20 madde yer alıyor. Dikkat çeken yapısıyla ön planda olan teknoloji devi yakın gelecekte Mouse ve klavye olmadan da projeksiyon ile bilgisayara bağlanma kolaylığı sunacağa benziyor.