  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. Apple, sanal gerçeklikte kendisini aştı

Apple, sanal gerçeklikte kendisini aştı

Yayınlanma:
Apple, sanal gerçeklikte kendisini aştı
Sanal gerçeklikte çığır açacak buluş... İşte detaylar...

APPLE'DAN BÜYÜK ADIM

Sanal gerçeklik son yıllarda büyük gelişmeler yaşadı. Hatta gerçekliği artırılmış sanal gerçeklikte bunların başında geliyor. Apple’de bu konudaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

apple

Sanal gerçeklik son yıllarda büyük gelişmeler yaşadı. Hatta gerçekliği artırılmış sanal gerçeklikte bunların başında geliyor. Apple’de bu konudaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirketten bunun ile ilgili olarak yeni paylaşımlarda gelmeye başladı. Projeksiyon mantığı ile çalışan yeni teknoloji ile gözlük ya da farklı bir gerece gerek kalmadan yapay gerçekliği müşterilere sunuyor.

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Teknoloji konusunda sınır tanımayan ve gelişmeleri takip eden şirketin patentinde 8 çizim ve 20 madde yer alıyor. Dikkat çeken yapısıyla ön planda olan teknoloji devi yakın gelecekte Mouse ve klavye olmadan da projeksiyon ile bilgisayara bağlanma kolaylığı sunacağa benziyor.

Teknoloji
WhatsApp'a 'oh be' dedirten özellik geliyor
WhatsApp'a 'oh be' dedirten özellik geliyor
Elon Musk 'yuhalandı': Görüntüler sosyal medyayı salladı
Elon Musk 'yuhalandı': Görüntüler sosyal medyayı salladı
NASA, okyanus aşırı yolculukları 2 saatin altına indirecek
NASA, okyanus aşırı yolculukları 2 saatin altına indirecek
ChatGPT kullanıcıları yandı: Tüm bilgileri sızdırıldı
ChatGPT kullanıcıları yandı: Tüm bilgileri sızdırıldı
Google eski uygulamasında devrim niteliğinde yeniliğe gidiyor
Google eski uygulamasında devrim niteliğinde yeniliğe gidiyor
Robot Sofia Türkiye'yi salladı: Kılıçdaroğlu yanıtı gündem oldu
Robot Sofia Türkiye'yi salladı: Kılıçdaroğlu yanıtı gündem oldu
Twitter'a gelecek bu özellik gizlilik sorununu kökten çözecek
Twitter'a gelecek bu özellik gizlilik sorununu kökten çözecek