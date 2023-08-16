  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. Apple severlere müjde! IPhone 14 modellerin fiyatı düşüyor

Apple severlere müjde! IPhone 14 modellerin fiyatı düşüyor

Yayınlanma:
Apple severlere müjde! IPhone 14 modellerin fiyatı düşüyor
Uygun fiyatlı Apple sahibi olmak isteyenlere müjde! 14 fiyatları düşüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Apple Eylül ayında yeni modelini çıkarmaya hazırlanırken yüzleri güldürecek haber iPhone 14 için geldi. Fiyatlar düşebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

UYGUN FİYATLI IPHONE 14 

Apple markası Eylül ayında iPhone 15 modelinin tanıtımını yapacak. İddialara göre yeni modelin çıkmasıyla uygun fiyatlı iPhone 14 modellerde piyasaya sürülecek. Yeni modelle birlikte yeniden tanıtılması beklenen iPhone 14 modelin fiyatları da daha uygun olacak.

uygun fiyatlı iphone 14 geliyor

 Yeni model iPhone 15 USB-C bağlantısı kullanacak. En köklü değişimin ise bu olduğu düşünülüyor. Uzun zamandır iPhone modellerde kullanılan Lightning bağlantısı bırakılmış olacak. İddialara göre yeniden tanıtılması beklenen iPhone 14 modeller de daha uygun fiyatlı olarak tekrar piyasaya sürülecek. Eğer iddialar doğrulanırsa Apple markasını seven kullanıcılar daha uygun fiyatlara iPhone 14 sahibi olabilecek.

Teknoloji
Güncellemeyle birlikte neler geliyor neler! Xiaomi güncellemeyi alacak modelleri açıkladı
Güncellemeyle birlikte neler geliyor neler! Xiaomi güncellemeyi alacak modelleri açıkladı
WhatsApp'ta ekranı açık unuttum derdine son! Gizli takipçiler yeni özelliğe çok üzülecek
WhatsApp'ta ekranı açık unuttum derdine son! Gizli takipçiler yeni özelliğe çok üzülecek
X'de (Twitter) TweetDeck'i kullanmak artık ücretli!
X'de (Twitter) TweetDeck'i kullanmak artık ücretli!
Netflix'in mobil oyunları TV ekranlarına taşındı!
Netflix'in mobil oyunları TV ekranlarına taşındı!
WhatsApp'ta hayalinizdeki sticker'lar yapay zeka ile üretilecek!
WhatsApp'ta hayalinizdeki sticker'lar yapay zeka ile üretilecek!
Togg T10X araçlar Zeytinburnu merkezde teslimat için bekliyor!
Togg T10X araçlar Zeytinburnu merkezde teslimat için bekliyor!
Yeni telefon almak istemeyen bu hatayı sakın yapmasın! Telefonun ömrünü bitiriyor
Yeni telefon almak istemeyen bu hatayı sakın yapmasın! Telefonun ömrünü bitiriyor