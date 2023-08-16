Apple severlere müjde! IPhone 14 modellerin fiyatı düşüyor

Apple Eylül ayında yeni modelini çıkarmaya hazırlanırken yüzleri güldürecek haber iPhone 14 için geldi. Fiyatlar düşebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYGUN FİYATLI IPHONE 14

Apple markası Eylül ayında iPhone 15 modelinin tanıtımını yapacak. İddialara göre yeni modelin çıkmasıyla uygun fiyatlı iPhone 14 modellerde piyasaya sürülecek. Yeni modelle birlikte yeniden tanıtılması beklenen iPhone 14 modelin fiyatları da daha uygun olacak.





Yeni model iPhone 15 USB-C bağlantısı kullanacak. En köklü değişimin ise bu olduğu düşünülüyor. Uzun zamandır iPhone modellerde kullanılan Lightning bağlantısı bırakılmış olacak. İddialara göre yeniden tanıtılması beklenen iPhone 14 modeller de daha uygun fiyatlı olarak tekrar piyasaya sürülecek. Eğer iddialar doğrulanırsa Apple markasını seven kullanıcılar daha uygun fiyatlara iPhone 14 sahibi olabilecek.