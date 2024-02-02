Apple son çeyrekte 119,58 milyar dolar gelir elde etti!

Apple, son tatil çeyreğine ilişkin kazanç raporunu yayınladı ve 119,58 milyar dolar gelir elde etti. Analistler ise Şirketin son çeyrek gelirinin 118,7 milyar dolar olması bekleniyordu.

Apple bir yıl önceki aynı çeyrekte 117,2 milyar dolar gelir açıklamıştı. Ayrıca şirket, 2022'nin yaz mevsiminde 123,9 milyar dolar gelir elde etti. Bu kapsamda, son çeyrek, rekor kıran bir süreç olmasa da, yatırımcılar gelir artışına geri dönüldüğünü görmekten mutlu oldu.





İPHONE VE MAC SATIŞLARI

Her zaman olduğu gibi, Apple'ın çeyreği iPhone tarafından desteklendi. Geçtiğimiz çeyrekte iPhone 69,7 milyar dolar gelir elde etti. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Apple geçen yılın tatil çeyreğinde 65,5 milyar dolar değerinde iPhone satmıştı.

Bu arada Mac, geçen yılın aynı döneminde 7,7 milyar dolar olan gelirine kıyasla 7,78 milyar dolar gelir elde etti. Dolayısıyla Mac gelirleri yıldan yıla bir miktar sabit kalırken, iPhone gelirlerinde ciddi bir artış görüldü. Apple'ın iPhone satış rakamlarını açıklamaması dikkat çekti.





İPAD, GİYİLEBİLİR CİHAZLAR VE HİZMETLER

Geçtiğimiz çeyrekte iPad satışlarından 7,02 milyar dolar gelir elde edildi. Apple'ın Giyilebilir Cihazlar ve Hizmetler bölümleri ise sırasıyla 23,12 milyar dolar ve 11,95 milyar dolar gelir elde etti. Özellikle iPad geliri 2 milyar dolardan fazla düştü. Apple, ayrıca Giyilebilir Cihazlar bölümünde de yaklaşık 2 milyar dolarlık bir gelir düşüşü yaşadı. Ancak bu düşüş, Hizmet bölümüne dayalı gelirdeki yaklaşık 3 milyar dolarlık artışla dengelendi.

Genel olarak bakıldığında, iPhone ve Apple'ın Servisler bölümü bu çeyreğin en ağır yükünü çekti. Özellikle, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ve yepyeni AirPods Pro'nun piyasaya sürülmesine rağmen Apple'ın giyilebilir cihazlar bölümü düşüşe geçti.

Apple CEO'su Tim Cook, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Bugün Apple, iPhone satışlarının desteklediği Aralık çeyreği gelir artışı ve Servisler alanında tüm zamanların gelir rekorunu kırdığını bildiriyor. "Kurulu aktif aygıt sayımızın 2,2 milyarı aşarak tüm ürünlerde ve coğrafi segmentlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."