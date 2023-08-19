Apple tutkunlarına müjde! iPhone 15'in görüsünü ve özellikleri sonunda sızdırıldı

Aylardır beklenilen Apple markasının iPhone 15 serisi hakkında bilgiler sızdırılmaya başladı. Daha geniş depolama seçeneklerinin yanında zarif tasarımı ve kamera ile ekran teknolojisindeki yenilikleri kullanıcıları memnun edecek gibi.

Tanıtım Tarihi ve Depolama Seçenekleri

iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri 13 Eylül 2023 tarihiyle tanıtılacağı yeninde söylentiler dolanıyor. Bu taze seriyle ilgili olarak en çok dikkat çeken noktalardan birisi 2 terebayt depolama alanının olacak olması. En yüksek depolama alanı 1 terabaytken bu hamle sayesinde medya içerik üreten ve uygulamalar kullananlar için büyük avantajlar sağlayacağı ön görülüyor.





İnce Tasarım ve Teknolojik İyileştirmeler

iPhone 15 serisiyle birlikte daha ince çerçeveli tasarımlar sizleri bekliyor olacak. Hem görsel hem de estetik görünüm sağlayacak olan yeni seri geniş bir ekran deneyimi de sunacak. Daha canlı renklerde, daha yüksek ekran parlaklığı ve daha iyi görüntü kalitesi ile de geleceği planlanıyor.

iPhone 16 Serisi ve Geleceği Yönelik Planlar

Henüz iPhone 15 serisi çıkmamışken, gelecek yılın çeyreğinde 16 serisinin çıkacağı gündemde. iPhone 16 Pro Max modeli, daha büyük ekranın yanında periskop lens gibi yenilikleri de beraberinde getirecek. Bu da Apple markasının sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamasının göstergesi olacak.