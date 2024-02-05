Apple Vision Pro’nun Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Ön siparişlerin 19 Ocak'ta alınmaya başlandığı Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta ABD'de piyasaya sürüldü. Fakat şu an sadece ABD’deki kullanıcılar bu uzamsal bilgisayara sahip olabiliyor.

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, Vision Pro'yu bu yıl düzenlenecek olan Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı’ndan (WWDC) önce ABD dışında da piyasaya sürmek istiyor. Küresel genişleme daha uzun sürebilecek olsa da Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin önümüzdeki aylarda uzamsal bilgisayara kavuşması mümkün. Öte yandan, Türkiye’de ise ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

Bu kapsamda her şey ABD'deki talebe, Apple'ın daha fazla birim üretme kapasitesine ve fiziksel Apple Store'lardaki satış sürecine bağlı.





TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Apple Vision Pro, 256 GB depolama alanı ve M2 çip ile 3 bin 499 dolar başlangıç fiyatıyla satılıyor. Ayrıca, 512 GB’lık Vision Pro 3 bin 699 dolardan satılırken, 1 TB’lık Vision Pro ise 3 bin dolardan satılıyor.

Bu doğrultuda, Vision Pro’nun Türkiye fiyatının da 150-200 bin TL arasında olması bekleniyor.

Apple, ayrıca kullanıcılara reçeteli lensler sunmak için Zeiss ile ortaklık kurdu. Okuyucu ve reçeteli gözlük seçenekleri sırasıyla 99 ve 149 dolar olacak. Bu yüzden gözlük kullanan kullanıcıların daha fazla ücret ödeyeceği öngörülüyor.