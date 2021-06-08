Apple watchOS 8 ve macOS 12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar listesi

WWDC 2021 etkinliğinde iOS ve iPadOS dışında watchOS8 ve macOS12 Monterey sürümlerinin de tanıtımı yapıldı. Apple, watchOS8 ve macOS12 Monterey güncellemesini alacak olan cihazlarında listesi yayınladı.
watchOS 8 güncellemesi alacak cihazlar hangileri?
Çok sayıda kullanıcı koronavirüs salgını nedeni ile sağlık verilerine daha fazla önem vermeye başladı. Apple, yeni güncellemesinde bu ihtiyaçları karşılamak için de yeni özelliklerini tanıttı. Şirket, watchOS8’te solunumla alakalı verilere önem verdiklerini belirtti.
Kullanıcılar, Yeni watchOS sürümü ile beraber saat kadranını büyütmek için dijital kurma kolunu kullanılabilecekler. Aynı zamanda yeni portre özelliğiyle fotoğraflara derinlik efekti vererek kadrana eklenebilecekler.
watchOS’in yeni sürümünde dikkat çeken özelliklerin bir diğeride metin düzenleme özelliğidir. Kullanıcılar, yeni sürümle beraber Apple Watch üzerinden karalama yapabilecekler.
watchOS8 güncellemesi alacak cihazlar
Apple Watch Series3
Apple Watch Series4
Apple Watch Series5
Apple Watch Series6
Apple WatchSE
macOS12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar
Çok sayıda macOS kullanıcısının merakla beklediği AirPlay özelliğide MacOS12 Monterey ile geliyor. AirPlay’le beraber iPhone ve iPad üzerinden Mac’inize kablosuz bir şekilde rahatlıkla görüntüleri aktarabilecekler.
iOS ve iPadOS kullanıcıların sevdiği Shortcuts özelliği sonunda macOS kullanıcılarınada geldi. Aynı iPhone ve iPad’de olduğu gibi, Mac cihazlarındaki Kısayolları, kullanıcıların en çok kullandıkları uygulamalar ile görevleri hızla tamamlamasına olanak tanıyacaktır.
macOS 12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar
iMac (late2015 ve sonrası)
iMacPro (2017 ve sonrası)
Mac Pro (late2013 ve sonrası)
Mac Mini (late2014 ve sonrası)
MacBookPro (early2015 ve sonrası)
MacBookAir (early2015 ve sonrası)
MacBook (early2016 ve sonrası)