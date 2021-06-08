İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Apple watchOS 8 ve macOS 12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar listesi

Apple, WWDC 2021 etkinliğinde watchOS8 ve macOS12 Monterey sürümlerini tanıtımı yaptı. Çok sayıda kullanıcının araştırdığı watchOS 8 ve macOS 12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 16:43
Apple watchOS 8 ve macOS 12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar listesi
Takip Et:

WWDC 2021 etkinliğinde iOS ve iPadOS dışında watchOS8 ve macOS12 Monterey sürümlerinin de tanıtımı yapıldı. Apple, watchOS8 ve macOS12 Monterey güncellemesini alacak olan cihazlarında listesi yayınladı.

watchOS 8 güncellemesi alacak cihazlar hangileri?

Çok sayıda kullanıcı koronavirüs salgını nedeni ile sağlık verilerine daha fazla önem vermeye başladı. Apple, yeni güncellemesinde bu ihtiyaçları karşılamak için de yeni özelliklerini tanıttı. Şirket, watchOS8’te solunumla alakalı verilere önem verdiklerini belirtti.

Kullanıcılar, Yeni watchOS sürümü ile beraber saat kadranını büyütmek için dijital kurma kolunu kullanılabilecekler. Aynı zamanda yeni portre özelliğiyle fotoğraflara derinlik efekti vererek kadrana eklenebilecekler.

watchOS’in yeni sürümünde dikkat çeken özelliklerin bir diğeride metin düzenleme özelliğidir. Kullanıcılar, yeni sürümle beraber Apple Watch üzerinden karalama yapabilecekler.

watchOS8 güncellemesi alacak cihazlar

Apple Watch Series3

Apple Watch Series4

Apple Watch Series5

Apple Watch Series6

Apple WatchSE

macOS12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar


macOS Monterey ile beraber gelen özelliklerden birincisi Universal Control oldu. Yeni özellikleriyle kullanıcılar, Mac ve iPad cihazlarını aynı anda tek bir fare ve klavyeyle kullanma imkânına sahip olacaklar. Kullanıcılar bu özelliği en fazla üç cihazda kullanabilecekler.

Çok sayıda macOS kullanıcısının merakla beklediği AirPlay özelliğide MacOS12 Monterey ile geliyor. AirPlay’le beraber iPhone ve iPad üzerinden Mac’inize kablosuz bir şekilde rahatlıkla görüntüleri aktarabilecekler.

iOS ve iPadOS kullanıcıların sevdiği Shortcuts özelliği sonunda macOS kullanıcılarınada geldi. Aynı iPhone ve iPad’de olduğu gibi, Mac cihazlarındaki Kısayolları, kullanıcıların en çok kullandıkları uygulamalar ile görevleri hızla tamamlamasına olanak tanıyacaktır.

macOS 12 Monterey güncellemesi alacak cihazlar

iMac (late2015 ve sonrası)

iMacPro (2017 ve sonrası)

Mac Pro (late2013 ve sonrası)

Mac Mini (late2014 ve sonrası)

MacBookPro (early2015 ve sonrası)

MacBookAir (early2015 ve sonrası)

MacBook (early2016 ve sonrası)


Son Güncelleme: 08.06.2021 16:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AppleWatchOS 8MacOs 12MontereyGüncelleme Alacak Cihazlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung Galaxy S21 5G özellikleri ve fiyatı belli oldu
Samsung Galaxy S21 5G özellikleri ve fiyatı belli oldu
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
iPhone 13 hangi renklerle gelecek?
iPhone 13 hangi renklerle gelecek?
Whatsapp, yeni özelliğini sunacak
Whatsapp, yeni özelliğini sunacak
Hollanda'dan Tiktok'a 1.4 milyar euroluk rekor ceza!
Hollanda'dan Tiktok'a 1.4 milyar euroluk rekor ceza!
Facebook çocuk istismarı içeriklerini kaldıracak! Hesaplar inceleniyor
Facebook çocuk istismarı içeriklerini kaldıracak! Hesaplar inceleniyor

Popüler Haberler

Apple İOS 15 ne zaman çıkacak? İOS 15 sürümü ile gelecek özellikleri neler?
macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
HDP kapatma davasında son durum ne? HDP partisi kapatılacak mı? HDP kapatma davası iddianamesinde neler var?
Youtube video nasıl indirilir? Youtube'dan telefona ve bilgisayara video indirme yöntemleri
Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümü ne zaman yayınlanacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak?
2021 Banka personel alım sınavları ne zaman?
OGM 2080 işçi alımı İŞKUR başvuruları ne zaman? İŞKUR OGM personel alımı açık kadrolar ve alım yapılacak iller
Hayvan hakları yasası çıktı mı? Hayvan hakları yasasında son durum ne? Talimat geldi: Meclis kapanmadan çıkarın!
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
Akrep dizisi final mi yapıyor? Star Tv Akrep dizisinden final kararı
Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Acun Medya Akademi nedir? Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademide hangi eğitimler verilecek?
Masumlar Apartmanı İnci'nin ölüm sahnesi sezon finali

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.