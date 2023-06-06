Apple yeniden fiyat yükseltti! Yeni zamlar sonrası iPhone fiyatları uçtu..
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Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz üç hafta içinde ikinci iPhone fiyat artışını duyurdu. Yeni gelen zam oranlarının bazı modellerde yüzde 8'e kadar çıktığı görüldü. iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 37.999 TL'ye yükselirken, en pahalı iPhone 68.000 TL olarak raflarda yerini aldı.
Apple, WWDC 2023 küresel etkinliği ile dikkat çeken yeniliklerini paylaştığı etkinlik akşamında Türkiye pazarında ilginç bir hamle yaptı. Teknoloji devi şirket, akıllı telefonlarda yüzde 5'e varan bir artış daha sağlarken son 3 hafta içinde Apple modellerine ikinci fiyat artışı gelmiş oldu.
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Apple'ın geçen ayın ortasında tüm akıllı telefon ürünlerinde %10 artan yıl ortasındaki artışı gerçekleştirmişti. Gelen zamla birlilte iPhone 14 serisinin fiyatları daha da yükselmişti.
Şimdi ise Apple'ın iPhone fiyatı yaklaşık %8 arttı. Böylece iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 37.999 TL'ye çıkmış oldu. Markanın halen satışta olan iPhone SE modeli, 19.499 TL satış fiyatıyla online mağazalarında en uygun fiyatlı model olarak öne çıkıyor
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