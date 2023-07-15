Apple'da değiştirilebilir batarya dönemi başlıyor

Avrupa Birliği'nin telefon üreticileri için değiştirilebilir batarya düzenlemesi, Apple'ı da harekete geçirebilir. 2007 yılında piyasaya sürülen iPhone, çıkarılamayan bir pil ile geldiği için o dönemde garip bir telefon olarak kabul edildi. Ancak günümüzde çoğu telefon üreticisi değiştirilemeyen pillerle cihazlarını piyasaya sürüyor. Avrupa Birliği, bu hafta yeni kuralları onayladı ve Konsey ile Parlamento'nun da bu kuralları imzalaması gerekiyor. İmzalama işlemi tamamlandıktan sonra kuralların AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek.



2027'YE KADAR TÜM TELEFONLARDA OLACAK





Bu yeni düzenlemeye göre, AB'de satılan tüm telefonların 2027 yılına kadar değiştirilebilir pillere sahip olması gerekiyor. AB yasaları sadece 27 üye ülkeyi kapsasa da, Apple'ın AB dışındaki ülkelerde değiştirilemeyen pillerle uğraşmak istememesi nedeniyle iPhone'larında bu değişikliğe gitme olasılığı daha yüksek. Apple, AB'nin üye ülkelerde değişikliği gerektiren bir kuralı kabul etmesiyle birlikte tüm iPhone 15 serisindeki lightning bağlantı noktalarını USB-C bağlantı noktalarıyla değiştirmeye karar verdi. Üreticilerin değiştirilebilir piller tasarlamaları ve tedarik zincirlerini buna göre ayarlamaları için 2027'ye kadar süreleri bulunuyor.

Bu değişiklik, tüketicilere yeni bir seçenek sunarak tam dolu bir pil talebinde bulunan kullanıcılar için çekici olabilir. Telefon üreticileri için değiştirilebilir batarya teknolojisinin yaygınlaşması, kullanıcıların telefonlarını daha uzun süre kullanmalarına ve pil sorunlarıyla daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, çevre dostu bir yaklaşımı da beraberinde getiren değiştirilebilir piller, elektronik atık sorununa da olumlu bir katkı sağlayabilir.