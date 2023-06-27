Apple'dan kur artışı sonrası 'yüzde 100' zam kararı!

ABD'li teknoloji grubu Apple, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki fiyatlarını peş peşe artırma kararı vermişti. Ayda iki kez iPhone fiyatına zam yapan şirket, şimdi de bulut hizmeti için iCloud'a geçiş yaptı ve ürünün fiyatını yüzde 100 zamlandırdı.

Türkiye'de binlerce abonesi olan iCloud hizmetinin yüzde 100 oranında yükseltildiği görüldü.

iCloud'un yeni zamlı fiyatları şöyle:



