Apple'dan Türkiye ürünlerine 1 ayda 3. zam! iPhone telefon fiyatları yeniden değişti..

Türkiye pazarındaki gelişmeler, ithal ürün fiyatlarını da etkiliyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, üç hafta önceki ilk fiyat artışının ardından bu hafta iki fiyat artışıyla fiyatı ikiye katladı. iPhone 14 Pro Max'in üst fiyatı 76.499 TL'ye yükseldi ancak artış oranı toplamda üç haftada %30'a ulaştı. Son zamta en pahalı iPhone'un fiyatı 9 askeri ücretle eşleşti.

Yükselen döviz kurları, Apple Türkiye fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Fiyatı 30 günde üçüncü kez yükseldi ve en yüksek iPhone 14 Pro Max 76.000 TL'ye yükseldi. İşte fiyat artışı sonrası iPhone fiyatları..

Geçtiğimiz günlerde WWDC23 etkinliğine ev sahipliği yapan ve yeni iOS 17 işletim sistemini ve bir dizi ürününü görücüye çıkaran Apple, etkinlikten sonra Türkiye'deki fiyatlarını yükseltti. İkinci fiyat artışı 18 gün içinde geldi, ancak iPhone ve aynı zamanda diğer Apple ürünlerinin fiyatları önemli ölçüde arttı. Ancak durum böyle değil, Apple Türkiye'nin fiyatları 8 Haziran'dan bu yana yeniden yükseldi ve bir ayda üç fiyat artışı oldu.





ZAM SONRASI İPHONE 14 PRO MAX'İN FİYATI UÇTU

ABD'li Apple şirketi, yükselen kur nedeniyle Türkiye'deki fiyatlarını yükseltti. Bu kapsamda iPhone 14 başlangıç ​​fiyatı 42.000 TL'ye, iPhone 14 Plus başlangıç ​​fiyatı 46.999 TL'ye, iPhone 14 Pro başlangıç ​​fiyatı 54.999 TL'ye ve iPhone 14 Pro Max başlangıç ​​fiyatı 58.999 TL'ye yükseldi.

Eski modellerin fiyatlarına bakıldığında iPhone 13'ün başlangıç ​​fiyatı iPhone 13'ün 31.999 TL'den 35.999 TL'ye, 13 mini'nin ise 31.999 TL'ye yükseldiği görülüyor. Bu arada önceki iPhone 12, fiyat artışının ardından 28.4999 TL'nin yerine 1.999 TL'den satılacak.

ZAMLI İPHONE FİYATLARI

iPhone'un fiyat artışı sonrası fiyatları şu şekilde oldu;















