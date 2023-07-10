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Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine 2 ayda 4. zam!

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Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine 2 ayda 4. zam!
Türkiye'de Apple ürünleri 2 ayda 4. kez fiyat artışı yaptı. Artışla birlikte en pahalı Apple ürünü 85.999 TL'den 87.500 TL'ye çıktı.

Geçtiğimiz gün KDV oranında yapılan artış, Apple ürünlerini açıkça etkiledi. Bu nedenle şirket, iPhone 14 fiyatı dahil olmak üzere iPhone modellerini ve Türkiye'de satışta olan tüm ürünleri artırdı. Yeni artışın ardından en pahalı Apple ürünü olan iPhone 14 Pro Max 1TB'nin fiyatı 90 bin TL'ye dayandı.

APPLE'DAN 3 AYDA BEŞİNCİ ZAM!

iPhone modellerinde yeni fiyat listesi

Apple, tüm ürünlerinde yüksek KDV oranları uygulamaya başladı. Akıllı telefonda KDV oranının %20'ye çıkmasıyla birlikte Türkiye pazarında satılan en pahalı ürün iPhone 14 Pro Max'ın 1 TB olan modeli için şimdi 87.457 TL harcamanız gerekiyor.

En son 1 Temmuz'daki fiyat artışının ardından en düşük iPhone 14 fiyatı 47.999 TL olmuştu.. Yeni fiyat güncellemesinin ardından bu rakamın 48.304 TL'ye çıktığı görüldü.

İşte, gelen zam sonrası iPhone modellerinde yeni fiyat listesi:

iPhone modellerinde yeni fiyat listesi

iPhone modellerinde yeni fiyat listesi

iPhone modellerinde yeni fiyat listesi

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