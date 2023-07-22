Apple'ın M3 çipli yeni iMac'leri için tarih belli oldu

Apple merakla beklenen M3 çipli iMac'in ekim ayında yapılacak olan bir ürün lansmanı sırasında tanıtılabileceği belirtiliyor. Bloomberg'den Mark Gurman, yeni Mac'lerin bu lansmanın odak noktası olacağını ve M3 çipli iMac'in de potansiyel olarak bu lansmanda yer alabileceğini ifade ediyor.



2024 SONLARINDA PİYASAYA ÇIKACAK





Ancak, lansmanın sadece mevcut 24 inç iMac modelinin özelliklerinin yükseltilmiş bir versiyonu olabileceğine dikkat çekiliyor. Form faktöründe büyük bir değişiklik beklenmiyor ve daha büyük boyutlu iMac'lerin en erken 2024 sonlarında piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.

Gurman ayrıca 13 inç MacBook'lar için de M3 çipli güncellemelerin gelebileceğini öngörüyor. iPad konusunda ise net bir bilgi veremese de, iPad Pro'nun önümüzdeki yıl OLED ekranlı bir M3 versiyonunun çıkabileceği düşünülüyor. Aynı şekilde daha hızlı bir iPad Air modelinin de geliştirilmekte olduğu ifade ediliyor.

Yeni M3 Mac'lerin bu yıl veya önümüzdeki yıl piyasaya sürülebileceği, hatta yeni söylentilere göre 3nm Apple Silikon çiplerini kullanan ilk Mac'ler olabileceği belirtiliyor. Ming-Chi Kuo gibi bazı analistler de yeni M3 Pro / Max çiplerinin 2024'ün ilk yarısında beklenmesi gerektiğini öngörmüştü.