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Araba almak isteyenler bu özelliklere bayılacak! Peugeot 2008 sil baştan yenilendi

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Araba almak isteyenler bu özelliklere bayılacak! Peugeot 2008 sil baştan yenilendi
Peugeot'un gözde B-SUV modeli 2008, yenilenen tasarımı ve çeşitli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Yeni 2008, Eylül ayında satışa sunulacak ve Active Prime, Allure ve GT paketleri ile farklı donanım seçenekleri sunacak. İşte Peugeot 2008 özellikleri...

Peugeot'un B-SUV segmentinde öne çıkan seçeneği olan 2008 modeli, makyajlanarak yeni bir görünüme kavuştu. Markanın çeşitlilik ve yenilik anlayışını yansıtan bu güncelleme ile Eylül ayında piyasaya sunulacak olan yeni Peugeot 2008, otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor.

YENİ PEUGEOT 2008 ÖZELLİKLERİ

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Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken yeni 2008, 3 farklı motor seçeneği sunacak. Bunlar arasında 1.2 Puretech 130hp EAT8, 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 ve 115kW (156hp) elektrikli motor yer alıyor. Elektrikli modelin menzili 406 km'ye ulaşıyor ve 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Otomobilin paket seçenekleri de kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. Active Prime, Allure ve GT paketleri ile farklı donanım ve özellik seçenekleri sunuluyor. Örneğin, Active Prime paketi LED gündüz farları ve arka park sensörü gibi özellikler sunarken, GT paketi daha gelişmiş özelliklerle donatılmış durumda.

Otomobilin iç mekanında ise 10 inç multimedya ekranı standart olarak sunuluyor. Bu ekran, araç içi deneyimi daha da zenginleştiriyor ve kullanıcılara geniş bir bilgi ve eğlence kaynağı sunuyor.

Yeni Peugeot 2008, hem tasarımındaki yenilikler hem de çeşitli motor ve donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. B-SUV segmentinde iddialı bir oyuncu olarak yerini alan bu model, Eylül ayındaki piyasaya çıkışıyla otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmaya hazırlanıyor.

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