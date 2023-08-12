Arama motoru Yandex, Ukrayna'daki savaşa karşı tepkili

Yandex'in kurucusu olan Arkadiy Voloj, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa karşı olduğunu söyledi. Voloj, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "belirli nedenlerle" sessiz kaldığını söyledi.





Arkadiy Voloj, açıklamanın zamanlamasının eleştirilebilir ancak içeriğinin önemli olduğunu vurgularken "Bu savaşa karşıyım. Pozisyonumu netleştirmek istiyorum" sözlerini kullandı. Ukrayna'da yaşayan akrabaları ve arkadaşları olduğunu anlatan Voloj, "2014'ten beri Rusya'da yaşamıyorum ama anladığım kadarıyla Rusya'nın eylemlerinde ben de yer almışım" dedi.

Avrupa Birliği'nden yaptırımlar uygulanan Arkadiy Voloj, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Yandex'den ayrıldığını açıklamıştı.