  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. Arama motoru Yandex, Ukrayna'daki savaşa karşı tepkili

Arama motoru Yandex, Ukrayna'daki savaşa karşı tepkili

Yayınlanma:
Arama motoru Yandex, Ukrayna'daki savaşa karşı tepkili
Rus internet şirketi Yandex'in kurucusu olan Arkadiy Voloj, Ukrayna'daki savaşa karşı bir görüşte olduğunu ilan etti.

Yandex'in kurucusu olan Arkadiy Voloj, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa karşı olduğunu söyledi. Voloj, Rus medyasına yaptığı açıklamada, "belirli nedenlerle" sessiz kaldığını söyledi.

Arama motoru Yandex, Ukrayna'daki savaşa karşı tepkili

Arkadiy Voloj, açıklamanın zamanlamasının eleştirilebilir ancak içeriğinin önemli olduğunu vurgularken "Bu savaşa karşıyım. Pozisyonumu netleştirmek istiyorum" sözlerini kullandı. Ukrayna'da yaşayan akrabaları ve arkadaşları olduğunu anlatan Voloj, "2014'ten beri Rusya'da yaşamıyorum ama anladığım kadarıyla Rusya'nın eylemlerinde ben de yer almışım" dedi.

Avrupa Birliği'nden yaptırımlar uygulanan Arkadiy Voloj, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Yandex'den ayrıldığını açıklamıştı.

Teknoloji
Dil modellerinin de siyasi görüşü varmış
Dil modellerinin de siyasi görüşü varmış
İphone fiyatlarında beklenen düşüş geldi! Bu fiyatı görenler mağazalara akın edecek! İphone 12,13,14 fiyatları
İphone fiyatlarında beklenen düşüş geldi! Bu fiyatı görenler mağazalara akın edecek! İphone 12,13,14 fiyatları
Fenomenlere 'Tehlikeli iş' tanımı getirildi! Tedbir almak artık zorunlu..
Fenomenlere 'Tehlikeli iş' tanımı getirildi! Tedbir almak artık zorunlu..
'BAYKAR Satılıyor' iddialarına şirket CEO'sundan flaş açıklama!
'BAYKAR Satılıyor' iddialarına şirket CEO'sundan flaş açıklama!
Elon Musk Twitter'ın varını yoğunu satışa çıkardı
Elon Musk Twitter'ın varını yoğunu satışa çıkardı
Atacağınız bir tweet sizi dolar zengini yapabilir
Atacağınız bir tweet sizi dolar zengini yapabilir
Samsung düşüşü sürüyor! Ağustos ayına çok geride başladı
Samsung düşüşü sürüyor! Ağustos ayına çok geride başladı