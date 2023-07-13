  1. Anasayfa

  2. Teknoloji

  3. Artık yalan söylerken iki kez düşünülecek: Yalanı yakalayan gözlük yapıldı

Artık yalan söylerken iki kez düşünülecek: Yalanı yakalayan gözlük yapıldı

Yayınlanma:
Artık yalan söylerken iki kez düşünülecek: Yalanı yakalayan gözlük yapıldı
Sürekli yalan söyleyenlere kötü haber geldi. Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle beraber hayatımıza yeni bir ürün giriş yaptı. Yalanı söylerken iki kere düşündürecek gözlük piyasaya sürüldü. İşte detaylar...

Teknoloji üzerinde yapılan gelişmelerle yalanı yakalayan gözlük çıkartıldı. Jopolitik ticaret konusunda danışmanlık veren Kanadalı ‘The Geopolitical Business’ şirketinin de CEO’su olan Abishur Prakash, yapay zeka gözlüklerinin insan hayatını değiştireceğini savundu.

Zihin okuma gözlükleri, insanların hayatlarını puanladıklarını belirtirken sosyal kredi sistemi üzerinden hakim olunan distopik düzen meydana geldi. Bu durumlar artık bilim kurgunun konusuna dahil edilmekten çıkarıldı. Teknoloji yalnızca arka planda çalışılıyor. Devamında ki aşamalarda ise insanların sürekli olarak teknolojiyle etkileşim kurması ve devamında yapay zekanın insanların önüne geçmesi planlanıyor.

yalan söyleme

AR gözlükleri, insanların gün içerisinde verdiği tüm kararlarını ve yaşam tarzını yönlendirmeye başlayacak. Kahve siparişi verirken flört adayı belirlemeye kadar tüm durumlarda yapay zeka tarafından sunulacak veya tamamlanacak.

ABD'li bilim insanları beyin dalgalarını metne çevirme yeteneğine sahip olan yapay zeka modeli geliştirildi. Zihin okuyan akıllı gözlüklerin yapı taşları o modelde yer alıyor. Hükümetler bu teknolojiyi dayanıklı istihbarat çalışanları belirlemek için kullanımı istenecek. 

Teknoloji
WhatsApp'ta anonim mesajlaşma dönemi başlıyor: Numarayı gizlemek mümkün olacak
WhatsApp'ta anonim mesajlaşma dönemi başlıyor: Numarayı gizlemek mümkün olacak
Apple iPhone fiyatlarına büyük zammı açıkladı! iPhone 11, 12, 13, 14 güncel fiyatları değişti
Apple iPhone fiyatlarına büyük zammı açıkladı! iPhone 11, 12, 13, 14 güncel fiyatları değişti
Threads indirenlere kötü haber! Hesabı silmek için bundan vazgeçmeniz gerekecek
Threads indirenlere kötü haber! Hesabı silmek için bundan vazgeçmeniz gerekecek
Google Chrome'u hemen kontrol edin! Eğer bu uzantılar varsa derhal silin
Google Chrome'u hemen kontrol edin! Eğer bu uzantılar varsa derhal silin
iPhone almak isteyenlere müjde! 35 bin TL birden ucuzladı: Sadece bir tane alma hakkı var!
iPhone almak isteyenlere müjde! 35 bin TL birden ucuzladı: Sadece bir tane alma hakkı var!
Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine 2 ayda 4. zam!
Apple'dan Türkiye'deki ürünlerine 2 ayda 4. zam!
Kullanıcılar çileden çıkmıştı! Twitter o hamlesinden geri döndü: Artık yapılabilecek
Kullanıcılar çileden çıkmıştı! Twitter o hamlesinden geri döndü: Artık yapılabilecek