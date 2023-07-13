Artık yalan söylerken iki kez düşünülecek: Yalanı yakalayan gözlük yapıldı

Teknoloji üzerinde yapılan gelişmelerle yalanı yakalayan gözlük çıkartıldı. Jopolitik ticaret konusunda danışmanlık veren Kanadalı ‘The Geopolitical Business’ şirketinin de CEO’su olan Abishur Prakash, yapay zeka gözlüklerinin insan hayatını değiştireceğini savundu.

Zihin okuma gözlükleri, insanların hayatlarını puanladıklarını belirtirken sosyal kredi sistemi üzerinden hakim olunan distopik düzen meydana geldi. Bu durumlar artık bilim kurgunun konusuna dahil edilmekten çıkarıldı. Teknoloji yalnızca arka planda çalışılıyor. Devamında ki aşamalarda ise insanların sürekli olarak teknolojiyle etkileşim kurması ve devamında yapay zekanın insanların önüne geçmesi planlanıyor.





AR gözlükleri, insanların gün içerisinde verdiği tüm kararlarını ve yaşam tarzını yönlendirmeye başlayacak. Kahve siparişi verirken flört adayı belirlemeye kadar tüm durumlarda yapay zeka tarafından sunulacak veya tamamlanacak.

ABD'li bilim insanları beyin dalgalarını metne çevirme yeteneğine sahip olan yapay zeka modeli geliştirildi. Zihin okuyan akıllı gözlüklerin yapı taşları o modelde yer alıyor. Hükümetler bu teknolojiyi dayanıklı istihbarat çalışanları belirlemek için kullanımı istenecek.