ASELSAN yeni savunma sistemi için harekete geçti: GÖKSUR tanıtıma hazır

ASELSAN, yakında GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi'ni tanıtacak. Bu sistem, gemi-savar füzeleri, insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini yerine getirecek. İşte detaylar...

ASELSAN, kısa bir süre içinde GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi'ni kamuoyuna tanıtacak. Bu yeni sistem, gemi-savar füzeleri, insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi çeşitli tehditlere karşı hava ve füze savunma işlevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek. GÖKSUR, son derece önemli bir güvenlik açığı olan yakın hava savunma alanında ASELSAN'ın çığır açan çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, modern savaş alanlarında stratejik bir öneme sahip. Hava ve füze saldırıları, günümüzde askeri ve sivil alanlarda ciddi tehditler oluşturuyor. Bu nedenle, gelişmiş ve güvenilir bir savunma sistemi, ulusal güvenlik için kritik bir gereklilik haline gelmiştir. ASELSAN'ın GÖKSUR projesi, bu bağlamda büyük önem taşıyor.

GÖKSUR'un ana görevi, özellikle deniz platformları için etkili hava savunma sağlamak. Gemi-savar füzeleri, insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi çeşitli tehditleri tespit etme ve etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip olacak. Sistemin modüler tasarımı sayesinde, değişen tehdit koşullarına uyum sağlamak için üç farklı konfigürasyon sunulacak.

ASELSAN, savunma sanayi alanında uzun yıllardır önemli bir rol oynamaktadır ve ülkedeki savunma ihtiyaçlarına yenilikçi ve güvenilir çözümler sunmaya odaklanmaktadır. GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, şirketin bu yöndeki güçlü ve kararlı tutumunun bir yansımasıdır.

GÖKSUR'un tanıtımı, ASELSAN'ın teknolojik yeteneklerini sergilemek için önemli bir fırsat sunacak. Yüksek hassasiyetli arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu hedef önleme kabiliyeti, veri bağı ile ara safha güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi özellikler, sistemin etkinliğini artırmak için tasarlanmıştır. Bu sayede, GÖKSUR, gelecekteki savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak Türkiye'nin güvenlik potansiyelini artıracaktır.









ASELSAN GÖKSUR HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ TANITILACAK

Türkiye merkezli savunma şirketi ASELSAN, GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi'ni yakında düzenlenecek olan IDEF 2023 fuarında sergilemeyi planladığını açıkladı. Bu üstün sistem, gemi-savar füzeleri, insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi çeşitli tehditlere karşı hava ve füze savunma yeteneklerini üstlenecek.

GÖKSUR, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tarafından geliştirilen BOZDOĞAN füzesi ile önleyici füze özelliğine sahip. Sistem, modüler bir tasarım yaklaşımıyla üç farklı konfigürasyonda sunulacak olan geniş bir ürün ailesini içermektedir.

Bu yakın hava savunma füze sistemi, etkileyici özelliklerle donatılmıştır, örneğin; 360 derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mermi, Çoklu Hedef Önleme Kabiliyeti, Müstakil veya Platforma Entegre Çalışabilme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm ve Yüksek Tek Atım Önleme Olasılığı gibi nitelikler içermektedir.

ASELSAN, IDEF 2023 fuarında önemli bir rol üstlenerek, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Millî Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sorumluluğunda gerçekleştirilecek etkinlikte yeni hava savunma sistemlerini tanıtarak dikkat çekecek. Bu fuar, savunma alanındaki son teknolojilerin sergilendiği ve uluslararası katılımcıların bir araya geldiği önemli bir platform olacak. ASELSAN'ın GÖKSUR ile sunduğu üst düzey performans ve etkinlik, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak ve ülkenin savunma sanayiindeki gücünü bir kez daha kanıtlamış olacak.



