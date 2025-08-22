Aslan balığı akustik telemetri ile izlenecek: Gökova'da 36 aylık proje

Ege Üniversitesi akademisyenleri, Akdeniz ekosistemini tehdit eden aslan balığı ile mücadelede yeni stratejiler geliştirmek amacıyla önemli bir çalışmaya başladı. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunan proje, Gökova Körfezinde yürütülecek.

Projenin amacı ve yöntemleri

Proje başlığında yer alan "Gökova Körfezi'nde aslan balığının akustik telemetri yöntemiyle izlenmesi ve popülasyon özelliklerinin belirlenmesi" çalışmasıyla, aslan balığının yaşam alanları, mevsimsel göç davranışları ve popülasyon parametreleri saptanacak. Ekip, akustik telemetri ve markalama yöntemlerinin yanı sıra sualtı görsel sayım tekniğini kullanacak.

Prof. Dr. Aytaç Özgül çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada: "Bu çalışmada aslan balığının yaşam alanlarını ve mevsimsel göç davranışını belirlemek ve bu bilgi doğrultusunda aslan balığı kontrol stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışma kapsamı

Proje, 36 aylık proje süresince markalama çalışmalarının yanı sıra habitat tercihi ve dağılımın belirlenmesini, bölgedeki paydaşlarla yapılacak görüşmelerle aslan balığı ile balıkçı etkileşiminin ortaya konmasını kapsıyor. Ayrıca aslan balıklarının üreme, büyüme, yaş, cinsiyet ve boy-ağırlık ilişkileri gibi popülasyon parametreleri de çalışma kapsamında belirlenecek.

Beklenen katkılar ve ekip

Projeyle elde edilecek verilerin, aslan balığıyla mücadelede kullanılan stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmada Prof. Dr. Altan Lök, Prof. Dr. Okan Akyol ve Dr. Öğr. Üyesi Evrim Kurtay araştırmacı olarak görev alıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Aytaç Özgül ve proje ekibini makamında kabul ederek tebrik etti.

