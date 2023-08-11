Atacağınız bir tweet sizi dolar zengini yapabilir

BİR TWİT İLE DOLAR ZENGİNİ OLABİLİRSİNİZ

Elon Musk'ın sahibi olduğu ve yakın zamanda adı değiştirilip x olan Twitter bazı kullanıcılarına reklam geliri olarak para ödemeye başladı. Bazı Premium kullanıcılara özel olan bu reklam geliri ücretlerinden yüzlerce dolar kazanmak mümkün.





KULLANICILAR ŞAŞKIN

Kullanıcılar ise hesaplarında parayı görünce şaşkına döndü. Ama Elon Musk reklam gelirlerinden elde edilen parayı kullanıcılar ile paylaşacağını daha önce dile getirmişti.

Independent'ta yer alan habere göre; Twitter'ı satın alan Elon Musk mecradaki paylaşımlar yüzünden haksızlığa uğrayan kişiler adına dava açılacağını da belirtmişti. Reklam geliri uygulamasının bunun hemen ardından başlaması ile oldukça manidar oldu.