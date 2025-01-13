BAE ve Malezya, Yapay Zeka Alanında İş Birliği Protokolü İmzaladı

BAE ve Malezya, yapay zeka alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:00
BAE ve Malezya, Yapay Zeka Alanında İş Birliği Protokolü İmzaladı

BAE ve Malezya İş Birliği Protokolü İmzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Malezya, yapay zeka alanında iş birliği imkanlarını araştırmak amacıyla önemli bir protokol imzaladı. BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, imza törenine, Abu Dabi'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Abu Dabi Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayid Al Nahyan da katıldı.

Protokolün Amaçları

İmzalanan protokolle birlikte, toplum güvenliğinin artırılması ve operasyonel verimliliğin sağlanması amacıyla yapay zeka teknolojileri ve gelişmiş veri analitiğinin entegrasyonu planlanmaktadır. Bu kapsamda, yapay zeka destekli koruma sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Gümrük Vergisi Tahsilatında Yenilikler

Protokol ayrıca, gümrük vergisi tahsilat mekanizmalarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasını ve genel operasyonel verimliliğin artırılmasını öngörmektedir.

İkili İş Birliğinin Güçlendirilmesi

Bunun yanında, bu protokolün imzalanmasıyla birlikte ikili siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi noktasında da fırsatlar değerlendirildi.

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