Bakan Kacır'dan Çelik Kubbe Vurgusu: Sevgi ve Güven Mesajı

Balıkesir'de Çelik Kubbe Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, 'Çelik Kubbe' hava savunma sisteminin tanıtımıyla dost ve düşman ülkelere güven veren bir mesaj verilmekte olduğunu ifade etti.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Bağımsızlık

Bakan Kacır, konuşmasında Milli Teknoloji Hamlesi'nin Türkiye’nin bağımsızlığı için kritik bir adımdan söz etti. Türkiye’nin savunma sanayisinde millileşmesi gerektiğini vurgulayan Kacır, bu sürecin teröre karşı etkili mücadelede önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Dünyaya Verilen Güçlü Mesaj

Kacır, 'Çelik Kubbe' sistemi hakkında şunları kaydetti: "Dostlarımız itimat içinde olsunlar, huzur içinde olsunlar. Hasımlarımız endişe görebilir, Türk milletinden korkabilirler." Türkiye'nin bağımsız ve güçlü bir savunma sanayii geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası Sözde Siyasetçilere Cevap

Bakan Kacır, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara işaret ederek, dünya genelindeki insanlık dramını eleştirdi. Türkiye’nin tarihteki insanlık misyonunu yine üstleneceğini ve mazlumların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Balıkesir milletvekilleri gibi çeşitli isimler katılım sağladı.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımların ve uluslararası arenada duruşunun altının çizildiği bir döneme işaret ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.