Bakan Yusuf Tekin: Erzurum'da TEKNOFEST istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konaklı'daki 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde Erzurum'da TEKNOFEST düzenleme talebini yineledi ve gençlere destek vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 01:33
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 01:35
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da TEKNOFEST düzenlenmesi talebini yineleyerek, 'Biz Erzurum, Erzurumlu siyasetçiler, yerel yöneticiler olarak açıkçası Erzurum'da TEKNOFEST istiyoruz' dedi.

Konaklı'da 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılım

Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte Konaklı Kayak Merkezinde düzenlenen 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışın ardından Kacır ile gözlem etkinliklerine katılan Tekin, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Tekin, geçen yıl robot yarışmasında görülen ilgiyi hatırlatarak, 'Biz de diyoruz ki 'Erzurum TEKNOFEST için hazır.' Tecrübesini, deneyimini de biz geçtiğimiz yıl robot yarışmasında gördük inanılmaz bir ilgi var. İnşallah bir gün Erzurum'da TEKNOFEST'i hep birlikte icra ederiz.' ifadelerini kullandı.

Gençlere ve eğitime sıkı destek

Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirten Tekin, gençlere ve onları yetiştirenlere teşekkür ederek şunları kaydetti:

'Bu çocuklar, bu gençler için ne yapsak azdır... Onları yetiştiren öğretmenlere, ailelere şükranlarımı sunuyorum. Biz bu ülkenin bir hizmetkarı olarak bu çocukların bilim yolculuğunda hizmet etmekle mükellef bireyler olarak, onların kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için önümüzdeki yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapacak bilim insanları yetiştirmek için bu bilim sayesinde ekonomik, toplumsal katkı üretecek bilim insanlarının sayısını artırmak için biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün bakanlıklarla beraber bu yolculukta üzerimize ne düşerse onu yapmaya 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyla hazırız. Bu çocuklarımıza, bu gençlere inşallah önümüzdeki yüzyılı 'Türkiye Yüzyılı' yapmaları için bütün imkanları seferber etmek durumundayız.'

