'BAYKAR Satılıyor' iddialarına şirket CEO'sundan flaş açıklama!

BAYKAR'ın satıldığı iddialarına yanıt olarak Breaking Defence'ye konuşan şirket CEO'su Haluk Bayraktar, "BAYKAR'ın satıldığı veya böyle bir sürecin sürdürüldüğü gerçeği doğru değil. BAYKAR,e skisi gibi aynı yolda devam edectir. Kurumsal yapımız ve iş anlayışımızda değişen bir şey yok." şeklinde ifadeler kullandı.