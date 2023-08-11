'BAYKAR Satılıyor' iddialarına şirket CEO'sundan flaş açıklama!
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Baykar'ın satılacağına dair ortaya atılan iddialar hakkında şirketin CEO'su Haluk Bayraktar bir açıklama yaptı. Bayraktar, açıklamasında "Kurumsal yapımız ve iş anlayışımızda değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.
BAYKAR'ın satıldığı iddialarına yanıt olarak Breaking Defence'ye konuşan şirket CEO'su Haluk Bayraktar, "BAYKAR'ın satıldığı veya böyle bir sürecin sürdürüldüğü gerçeği doğru değil. BAYKAR,e skisi gibi aynı yolda devam edectir. Kurumsal yapımız ve iş anlayışımızda değişen bir şey yok." şeklinde ifadeler kullandı.
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