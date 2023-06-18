Bilgisayarı eski model olanlara kötü haber! O zorunluluk getiriliyor: Eskiler rafa kalkacak

Bilgisayarlarda yer alan sabit disk sürücülerin yerine SSD'ler gelirken yüksek performans için yeni dönem başlayacağı duyuruldu. HDD'ye bağlı olarak çalışan eski tip bilgisayarlar ise artık çöp olacağı açıkladı. Oyunlar artık SSD depolama birimlerinde çalışırken tüm detaylar belli oldu.

Bilgisayar oyunları için SSD dönemi zorunlu hale gelirken bu sistem oyunların gereksinimlerini en yüksek seviyede karşılanacağı belirtildi. Microsoft’un merakla beklenen oyunu Starfield için açıklanmış olan sistem gereksinimlerine baktığımızda HDD’nin bulunmadığı dikkatleri çekti. Bahsi geçen şirket üzerinden oyunlar sadece SSD depolama birimleriyle çalıştığı görülürken Cyberpunk 2077 oyunu da SSD isteyen yapımlar arasında bulunduğu görüldü. Önümüzde ki senelerde çıkan oyunların büyük kısmında HDD kurulumu olmayacak.





Oyunlar üzerinde yeni sistem oyuncuları etkilemeyeceği duyurulurken SSD'nin bazı sistemler üzerinde etkilerinin çoğunluk olacağı belirtildi. SSD'yi standart hale getirmek için çalışılmaya başlandı. Şirket tarafından geçtiğimiz yıllarda yeni Windows bilgisayarların SSD ile satışa sunulması teklif edildi. Bu durum karşısında üretici firmalardan olumlu dönüşler geldi.