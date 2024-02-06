Bilim dünyasında çığır açıcı gelişme! Hücreler üzerinde Doom oyunu çalıştırıldı!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan Lauren Ramlan, Doom oyununun hücreler üzerinde çalıştırıldığına dair bir video paylaştı. Ramlan, başarısını detaylandırdığı videoda bu başarının yaklaşmayı hayal bile edemeyeceği bir şey olduğunu ancak bunu başardığını söyledi.

Bu fikir, "Doom her şeyde çalışır" kültüründen doğdu ve 1993'ün ikonik oyunu Room, buzdolaplarında, eski cep telefonlarında ve daha pek çok yeni cihazda karşımıza çıktı. Doom'un tek bir tuşla bile oynanmış olsa da bir hücrenin üzerinde çalıştırılması resmen devrim niteliğinde bir gelişme oldu.





ÖVGÜYE DEĞER BİR BAŞARI

Bununla birlikte, Doom'un E. coli hücreleri üzerinde çalışmasını sağlamak övgüye değer büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Ramlan, beyin hücrelerinin Pong oynamasını sağlayan önceki araştırmaları kullanarak bu başarıyı elde edebildiğini söylüyor. Ramlan, bilim insanlarının daha önce başardıklarını kullanarak, bir dizideki tek tek hücrelerin tek piksel olarak hizmet etmesini ve floresan bir protein kullanarak Doom'un karelerinin desenini aydınlatmasını sağladı.

Ramlan, daha sonra bu başarıyı Python koduyla çalışan genetik bir sistemle birleştirerek hücrelerin Doom'u aydınlatmasını ve sergilemesini sağladı. Bilim insanı, hücrelerin ışıklandırılmasının yaklaşık 70 dakika, boş bir çerçeveye geri dönmelerinin ise 8 dakika sürdüğünü söyledi.

Ramlan, MIT öğrencisinin elde ettiği sonuçlara dayanarak, E. coli hücreleri üzerinde Doom oynanacak olsaydı, bunun yaklaşık 600 yıl süreceğini ifade etti.

2006 yılında bir İngiliz araştırmacının Doom’u bir osiloskop monitöründe çalıştırmıştı ve bu da “Doom, her şeyde çalışır” kültürünün doğmasına yardımcı olmuştu.

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