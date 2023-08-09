Bilim insanları çelikten daha sağlam bir malzeme geliştirdi

Amerikalı bilim insanları, cam ve DNA kombinasyonunu kullanarak çelikten bile daha dayanıklı bir malzeme ürettiklerini duyurdu. Yapılan araştırmada, sıra dışı bir şekilde cam ve DNA'nın birleşimiyle, şu an pratik uygulamalara dönüşmese de çelikten daha güçlü ve hafif bir malzeme elde edildiği belirtildi. İşte detaylar...





AMERİKALI BİLİM İNSANLARI CAM VE DNA KOMBİYASYONU İLE ÇELİKTEN DAHA DAYANIKLI MALZEME ÜRETTİKLERİNİ DUYURDU

Connecticut Üniversitesi'nden malzeme bilimcisi ve Cell Reports Physical Science dergisinde yayınlanan bir araştırmanın ortak yazarı olan Seok-Woo Lee, yaptığı açıklamada geliştirdikleri malzemenin, bilinen en dayanıklı materyal olduğunu belirtti. Bu olağanüstü sağlam materyal, cam nanokafes yapısı olarak adlandırılıyor ve Lee, bu bulguların gelecekte benzer bir yapıyı kullanan daha güçlü malzemelerin geliştirilmesine zemin hazırlayacağına inanıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Bilim insanlarının, güçlü ve hafif malzemeler üretmek için geleneksel düşünce kalıplarını aşması gerekiyor. Örneğin, santimetre kare başına yedi ton basınca dayanabilen demir gibi yaygın malzemeler, ağırlıkları nedeniyle pek tercih edilmiyor. Çelik ise demiri karbonla birleştirerek daha güçlü bir metal elde etmek için önemli bir adım, ancak daha hafif malzemeler arayışında olanlar için yeterli olmayabiliyor. Özellikle vücut zırhlarının temelini oluşturan Kevlar gibi çelikten beş kat daha dayanıklı ancak çok daha hafif malzemelere ihtiyaç duyuluyor.

Bu araştırmada bilim insanları, son teknoloji bir yöntem olan kendiliğinden bir araya gelen DNA kullanarak kimyasal bir iskelet oluşturdu. Daha sonra bu DNA iskeletini, yüzlerce atom kalınlığında ve neredeyse algılanamayacak kadar ince, cam benzeri bir malzeme tabakasıyla kapladılar. Bu özgün yaklaşım, son derece hafif, ancak aynı zamanda çelikten daha sağlam olan bir materyal yarattı. Seok-Woo Lee'ye göre, bu keşif, gelecekte daha güçlü ve hafif malzemelerin üretimine yönelik bir temel oluşturabilir. Bu tür inovasyonlar, endüstride ve teknolojide çığır açan gelişmelerin kapısını aralayabilir.

Camın kırılabilir bir malzeme olduğu gerçeğine rağmen, araştırmacılar bu zayıflığın aslında yapı içindeki kusurlardan kaynaklandığını belirtiyorlar. Ancak, bu sorunu çözmek için DNA iskeletini kullanarak yapılan araştırmalar, camın dayanıklılığını artırmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Küçük ölçekte uygulanan DNA iskeleti, çatlakları etkili bir şekilde önleyerek sağlam bir cam nanokafes yapısının oluşturulmasına olanak tanıyor. Elde edilen sonuçlar, bu yeni malzemenin sadece çelikten daha güçlü değil, aynı zamanda daha hafif olduğunu gösteriyor. Bu başarı, daha önce hiç ulaşılamayan bir seviyeyi temsil ediyor.

Columbia Üniversitesi'nde nanomalzemeler üzerine çalışan bilim insanı Oleg Gang, DNA kullanımının, üç boyutlu çerçeve nanomalzemeleri tasarlama ve bu yapıları mineralleştirme yeteneği sayesinde büyük fırsatlar sunduğunu vurguluyor. Ancak DNA tabanlı teknolojinin daha geniş bir kullanıma ulaşabilmesi için daha fazla araştırmanın gerektiğini belirtiyor.

Araştırma ekibinin bir sonraki hedefi, yeni geliştirilen DNA mimarisini kullanarak, cam yerine daha güçlü seramik malzemelerle aynı başarıyı yakalamak. Bu adım, dayanıklılığı daha da artırarak gelecekte malzeme mühendisliği alanında devrim niteliğinde gelişmelere kapı açabilir. Genel olarak, bu çalışma, sıradışı bir yaklaşımla camın dayanıklılığını artırmanın mümkün olduğunu gösterirken, gelecekte daha güçlü ve daha hafif malzemelerin geliştirilmesi için büyük bir umut kaynağı oluşturuyor.