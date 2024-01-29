Bir görseldeki her şeyin yerini değiştiren yapay zekâ uygulaması geliştirildi!

Araştırmacılar, yapay zekâ teknolojiyle yepyeni bir gelişmeye daha imza attı. Yeni geliştirilen yapay zekâ destekli bu uygulama, bir görseldeki her şeyin yerini değiştirebiliyor.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, ReplaceAnything adı verilen bu uygulama, şu anda online olarak bir demo sayfasında test edilebiliyor. ReplaceAnything, kullanıcıların görsel yüklemelerine, saklamak istedikleri konuyu seçmelerine ve ardından görselin bazı yerlerini değiştirmek için bir komut girmelerine imkân veriyor.





GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN OLMASI GEREKİYOR

Ancak sırf arkadaşlarınızın, aile bireylerinizin ve hatta ünlülerin görsellerini çekip istediğiniz yere yerleştirme imkânı vermesi nedeniyle tehlikeli bir uygulama olduğu belirtiliyor. Bu yüzden, bu özel uygulamanın kötü amaçlı davranışları önlemek için güvenlik önlemlerine sahip olduğu umuluyor.

Yapay zekâ, bir özneyi yeni bir konuma uyacak şekilde kaydırabiliyor. Fakat bu uygulamanın kusursuz olmadığı ve birinin bir görselden kesip başka bir görsele yerleştirildiği anlaşılıyor.

Fakat yakın gelecekte görsellerdeki kişi ve nesnelerin yerinin değiştirilmesine rağmen fark edilemeyecek kadar gerçek olması beklense de, bu tür hileleri tespit etmeye yönelik yeni yapay zekâ uygulamalarının da geliştirileceği öngörülüyor.