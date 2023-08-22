Bu açıklamalar şoke etti: Öğrencilerin vergisiz telefon hayalleri suya düştü!

Öğrencilere vaadedilen vergisiz telefon satışlarıyla ilgili detaylar belli oldu. Peki hangi modeller kampanyaya dahil olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VERGİSİZ TELEFON SATIŞLARI BELLİ OLDU

Öğrenciler Mayıs ayı seçiminde vergisiz telefon vaadi sonrasında heyecanla telefonlarını yenilemeyi bekliyordu ancak son yapılan açıklamalar yüzleri güldürmedi. İddialara göre vergisiz telefon satışına her telefon dahil olmayacak. Aynı zamanda kampanyadan açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanamayacak.





Kampanyaya yalnızca ülkede üretilen ya da montajlanan modeller dahil olacak. Yalnızca ön lisans ve lisans bölümlerinde örgün olarak eğitim gören öğrenciler bir defaya mahsus kampanyadan faydalanabilecek. Aynı zamanda vergisiz telefonlara fiyat sınırlaması gelmesi de bekleniyor. Ancak fiyat sınırlaması gelmezse öğrenciler 50 bin TL'ye satılan bir telefonu 25 bin TL'ye alabilecek.