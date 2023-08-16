Bu fiyatlar ilaç gibi gelecek: Fiyatları yarı yarıya düşüyor

IPhone SE fiyatları yarı yarıya düşüyor! Bu uygulama yüzleri güldürecek. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI

Mayıs ayında seçimler öncesinde Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus vergisiz telefon satışı olacağı müjdesi verilmişti. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmasa da iPhone marka telefonların vergisiz fiyatları açıklanmaya başlandı. Telefonların vergileri çıkarıldığı zaman fiyatları yarı yarıya düşüyor! İşte vergisiz iPhone SE serisi vergisiz fiyatları şu şekilde;





* iPhone SE 64 GB vergili fiyatı 24.914 TL iken vergisiz fiyatı 13.951 TL

* iPhone SE 128 GB vergili fiyatı 26.948 TL iken vergisiz fiyatı 15.540 TL

* iPhone SE 256 GB vergili fiyatı 31.016 iken vergisiz fiyatı 15.540 TL

* iPhone 12 64 GB vergili fiyatı 36.609 TL iken vergisiz fiyatı 21.102 TL

* iPhone 12 128 GB vergili fiyatı 38.643 TL iken vergisiz fiyatı 21.667 TL

* iPhone 12 256 GB vergili fiyatı 42.711 TL iken vergisiz fiyatı 24.843 TL

* iPhone 13 mini 128 GB vergili fiyatı 36.630 TL iken vergisiz fiyatı 20.495 TL

* iPhone 13 mini 256 GB vergili fiyatı 40.067 TL iken vergisiz fiyatı 15.540 TL

* iPhone 13 mini 512 GB vergili fiyatı 48.813 TL iken vergisiz fiyatı 30.046 TL

* iPhone 13 128 GB vergili fiyatı 40.677 TL iken vergisiz fiyatı 22.130 TL

* iPhone 13 256 GB vergili fiyatı 44.745 TL iken vergisiz fiyatı 26.198 TL

* iPhone 13 512 GB vergili fiyatı 31.574 TL iken vergisiz fiyatı 18.880 TL

* iPhone 14 Plus 128 GB vergili fiyatı 53.389 TL iken vergisiz fiyatı 27.547 TL

* iPhone 14 Plus 256 GB vergili fiyatı 30.638 TL iken vergisiz fiyatı 30.638 TL

* iPhone 14 Plus 512 GB vergili fiyatı 65.592 TL iken vergisiz fiyatı 36.796 TL

* iPhone 14 Pro 128 GB vergili fiyatı 62.541 TL iken vergisiz fiyatı 32.337 TL

* iPhone 14 Pro 256 GB vergili fiyatı 71.185 TL iken vergisiz fiyatı 36.672 TL

* iPhone 14 Pro 512 GB vergili fiyatı 74.745 TL iken vergisiz fiyatı 41.635 TL

* iPhone 14 Pro 1 terabayt vergili fiyatı 82.880 TL iken vergisiz fiyatı 47.448 TL

* iPhone 14 Pro Max 128 GB vergili fiyatı 67.118 TL iken vergisiz fiyatı 33.594 TL

* iPhone 14 Pro Max 256 GB vergili fiyatı 71.185 TL iken vergisiz fiyatı 36.672 TL

* iPhone 14 Pro Max 512 GB vergili fiyatı 79.321 TL iken vergisiz fiyatı 42.805 TL

* iPhone 14 Pro Max 1 Terebayt vergili fiyatı 87.457 TL iken vergisiz fiyatı 48.529 olarak açıklandı.