Bu telefonun fiyatı dudak uçuklatıyor: Tam 200 bin TL'den satışa çıktı!

Akıllı telefon fiyatları günden güne artmaya devam ederken 200 bin TL'lik telefon modeli herkesi şoke etti! Peki telefonun özellikleri neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

200 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKTI

Caviar isimli firma tüm dünyada popüler oolan ürünleri özelleştirip yüksek fiyatlarla satan bir firma olarak tanınıyor. Caviar tarafından yapılan son haberlere göre Barbie temalı ürünler satışa çıkmaya başladı. Telefonlar arasında Samsung Galaxy Z Flip 5, iPhone 15 Pro, Pro Max, Watch Series 9 bulunuyor. Barbie koleksiyonunda suni kürkten yapılan ponpon ve katlanabilir stiletto ayakkabı yer alıyor.





Aynı zamanda ayakkabı tasarımında altın panel lazer işleme ve 49 ışıltılı yakutla dizayn ediliyor. IPhone modelde ise kamera kısmında 61 tane Swarovski kristali bulunuyor ve arka tarafı timsah derisinden kaplanıyor. Kamera etrafındaki çerçevede stiletto altın bulunuyor. Her bir modelden 99 tane üretilmesi bekleniyor ve ultra zenginlerin telefonları alması tahmin ediliyor. Apple Watch Series 9 modelde ise altın dekoratif cıvata, özel yapım 316 L paslanmaz çelik gövde kullanılıyor. Apple Watch Series 9'un 1900 dolar, Galaxy Z Flip 5 modelin 8 bin 560 dolar, iPhone 15 Pro modelin 7 bin 990 dolar, iPhone 14 Pro modelin ise 7 bin 270 dolardan satışa çıkması bekleniyor.