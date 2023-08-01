Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hapı yuttunuz! Giydiğiniz pijamaya kadar öğreniyorlar
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Telefonunda bu uygulama olanlar aman dikkat. Günlük hayatta yol arkadaşımız olan telefonlar başlarınıza dert açarken bu uygulama hedef gösterildi. Başınızı fena derde girebilir. İşte güvenlik konusunda açığı bulunan 30 uygulama haberimizde.
Gelen son dakika açıklamaları üzerine tüm kullanıcıları uyaran araştırmacılar Android tabanlı telefonları hedef alan o uygulamaların zararlı yazılımlar içerdiği belirlendi. Google Play ve 3 taraf mağazalarında dağıtılan o uygulamalar fotoğraflar e ticaret ve oyun olmak üzere pek çok farklı kategori üzerinde güvenlik açığı bulunuyor.
GÜVENLİK AÇIĞI OLAN UYGULAMALAR
CryptoTalker
Happy Extractor
Robot 2000
NeuralLink
AMA
BBShop
Canyon
Domo
Envoy
Fair
FIRETOSS
Gobuy
GoDo
Goshop
Huge
Koofire
Leefire
Moshop
NtBuy
Onefire
Papaya
Saya
Smartz
Upwork
WebFx
Youtech
Teknoloji