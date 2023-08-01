Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hapı yuttunuz! Giydiğiniz pijamaya kadar öğreniyorlar

Gelen son dakika açıklamaları üzerine tüm kullanıcıları uyaran araştırmacılar Android tabanlı telefonları hedef alan o uygulamaların zararlı yazılımlar içerdiği belirlendi. Google Play ve 3 taraf mağazalarında dağıtılan o uygulamalar fotoğraflar e ticaret ve oyun olmak üzere pek çok farklı kategori üzerinde güvenlik açığı bulunuyor.

GÜVENLİK AÇIĞI OLAN UYGULAMALAR

CryptoTalker

Happy Extractor

Robot 2000

NeuralLink

AMA

BBShop





Canyon

Domo

Envoy

Fair

FIRETOSS

Gobuy

GoDo

Goshop

Huge

Koofire

Leefire

Moshop

NtBuy

Onefire

Papaya

Saya

Smartz

Upwork

WebFx

Youtech