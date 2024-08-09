Bursa'da Üniversitelilerin Geliştirdiği Otonom Araç Tanıtıldı

Bursa'da Otonom Araç Tanıtımı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG) tarafından geliştirilen OTAGG-01 isimli otonom aracın tanıtım etkinliği düzenlendi. 105 gönüllü üyesi bulunan OTAGG, bu yıl TEKNOFEST Robotaksi Otonom Araç Kategorisi'nde finale yükselerek yarışma heyecanı yaşayacak.

Rektörden Önemli Açıklamalar

Tanıtımda konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrenci topluluklarının ve grupların verdikleri katkılarla önemli projelere imza attığına değindi.

Yılmaz, projeye ilişkin, "Bu araç uzun süren çalışmalar sonucu geliştirildi. TEKNOFEST'te finale kaldık ve derece elde etmek istiyoruz. Geliştirilen bu otonom araç, gönüllü bir grup tarafından tasarlandı ve kısa süre içinde değerli yarışmalarda başarı elde etti. Ancak asıl hedefimiz çok daha büyük! Türkiye’nin en geniş kampüsüne sahibiz ve burada otonom araçlarla ulaşımı sağlamak istiyoruz," şeklinde konuştu.

Otonom 4 Seviyesi ve Gelecek Hedefleri

BUÜ AR-GE Koordinatör Yardımcısı ve OTAGG Genel Müdürü Koray Aki, aracın toplam uzunluğunun 2,5 metre olduğunu ve otonom-4 seviyesinde faaliyet gösterdiği bilgisini paylaştı.

Aki, "Aracımızı sensörlerle otonom hareket ettirebiliyoruz. Sonraki hedefimiz otonom-5 seviyesine ulaşmak; bu aşamada direksiyon, fren ya da gaz pedalı gibi unsurlara ihtiyaç olmayacak," diyerek gelecekteki planlarını aktardı.

Tanıtım programında, araca destek veren sponsorlara teşekkür plaketi verilirken, öğrencilerin geliştirdikleri OTAGG-01 aracıyla gerçekleştirdikleri kısa gösteri ile etkinlik tamamlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG) tarafından yapılan OTAGG-01 özgün otonom aracın tanıtımı yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG) tarafından yapılan OTAGG-01 özgün otonom aracın tanıtımı yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG) tarafından yapılan OTAGG-01 özgün otonom aracın tanıtımı yapıldı.