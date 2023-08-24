Büyük festivalde bir ilk: İzleyiciler sordu, ChatGPT yanıtladı

Türkiye'nin önde gelen etkinliklerinden biri olan "+1Sunar: Gezgin Salon Festivali" bu yıl izleyicilerine benzersiz bir deneyim sunarak dikkatleri üzerine çekti. Festivalde, yapay zeka alanında öncü olan OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT modeli, izleyicilere doğal dilde destek sağlamak üzere kullanıldı. Bu inovatif yaklaşım, festival katılımcılarına etkileşimde bulunma ve sorularını yöneltebilme fırsatı sundu.

Etkinlik, doğanın içindeki Parkorman'da gerçekleştirildi ve birbirinden ünlü sanatçı ve grupları ağırlayarak yaklaşık 20 bin müzikseveri bir araya getirdi. Ancak bu yılki festivalde sıradışı bir yenilik vardı: ChatGPT adlı yapay zeka modeli, izleyicilerin festival deneyimini daha da zenginleştirmek için kullanıldı. ChatGPT'nin gelişmiş doğal dil işleme yetenekleri sayesinde, izleyiciler festivalle ilgili sorular sormak ve yardım almak için bu yapay zeka asistanıyla etkileşime girebildiler.





İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) Pazarlama ve İzleyici Deneyimi Direktörü Atasun Kaşbaş, ChatGPT'nin festival deneyimine kattığı değeri paylaştı. Kaşbaş, 51 yıldır sürdürdükleri kültür-sanat etkinliklerinde izleyici deneyimini geliştirmeye yönelik projelerin önemini vurguladı. Bu bağlamda, Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir adım atıldı ve ChatGPT destekli sanal asistan "+1Sunar: Gezgin Salon Festivali"nde izleyicilerin hizmetine sunuldu. WhatsApp üzerinden canlı destek hattı, ChatBot yardımları ve ChatGPT'nin yapay zeka desteğiyle, izleyicilerin festival deneyimi daha sorunsuz ve bilgi dolu hale getirildi.





OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, festivale özel olarak uyarlandı ve izleyicilerin festivalle ilgili tüm sorularını doğal dilde iletebilmesine imkan tanıdı. Bu inovasyonun temel amacı, izleyicilere etkileşimde bulunma ve gereksinim duydukları bilgileri kolayca elde etme şansı sunarak festival deneyimini daha unutulmaz kılmaktı.

+1Sunar: Gezgin Salon Festivali'nin başarılı iş birliği, gelecekteki etkinlikler için de geliştirilerek devam edecek. Bu iş birliği, teknolojinin kültür-sanat etkinliklerine nasıl katkı sağlayabileceğine dair heyecan verici bir örnek sunuyor ve izleyicilere daha zengin, bilgi dolu ve keyifli deneyimler sunmak adına yeni kapılar açıyor.