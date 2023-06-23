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California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'ne Siber Saldırı

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California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'ne Siber Saldırı
California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi.

California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'ne Siber Saldırı

California Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi'nden yapılan açıklamaya göre, haziranda dosya aktarım aracı olan MOVEit Transfer'deki bir açıktan faydalanılarak yapılan siber saldırıdan birçok kişi ve kurumun etkilendiği anımsatıldı.

Söz konusu siber saldırıda, sistemin 769 bin üyesinin kişisel verileri ele geçirildi. Bunların arasında, ad-soyad, doğum tarihi, sosyal güvenlik numaraları ve aile üyelerinin adları gibi bilgiler yer alıyor.

Bu arada, kişisel verileri çalınan kişiler konuyla ilgili bilgilendirildi.

Diğer yandan, MOVEit'e yönelik siber saldırının Rus bilgisayar korsanları tarafından yapıldığı iddia edildi.

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