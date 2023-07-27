Çekmecedeki yedek telefonlar için flaş gelişme! Eski telefonların fişi çekiliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aldığı bir kararda cep telefonunun IMEI (mobil terminal kodu) numarasının kopyalanmasını önlenmesi amacıyla bir yıl boyunca sinyal almayan cihazların kapatılacağı bildirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken uygulanmasına da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlanacak.

Son yapılan araştırmalar ise, tüketicilerin %28'inin eski cep telefonlarını hala yedek olarak sakladığını gösteriyor.

"Yenileme trendi yükselişte"

Yenilenmiş cihaz pazarının önemli oyuncularından Easycep Kıdemli Genel Müdürü (CEO) Mehmet Akif Özdemir, tüketicilerin stoklarında bulundurdukları telefonları kapatma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Hemen ikinci el telefon almak için teklif yaptıklarını ifade eden Özdemir, “Kapıya kadar kuryelerle gönderiyoruz. Ödeme cihaz tesliminde yapılır. Bu yıl yenilenmiş olan telefonlarım alma eğilimi geçen yıla göre neredeyse ikiye katlandı” dedi.





VERİ GÜVENLİĞİ HAKKINA BİR SORUNU YOK

Yenilenmiş telefonların son zamanlarda 12 ay taksitle ve 12 ay garanti ile alınabileceğine dikkat çeken Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

“İki hafta içinde geri dönme hakkı. Yenilenmiş telefonlar da orijinal parçalar ve veri güvenliğiyle ayırt edilir. Mayıs ayı içerisinde 12 ilde 1.000 kişiyle anket yapılarak yapılan bir araştırmaya göre, tüketicilerin %31'i yenilenmiş telefonlardan haberdar olduğunda bu yönde alışveriş yapabileceklerini söyledi. Aralık 2022'de oran %17 idi."

YÜZDE 30 DAHA UCUZ

Mehmet Akif Özdemir, yenilenen telefonların benzer yeni cihazlara oranla yüzde 30 ucuz olduğuna da dikkat çekiyor. Özdemir, konuşmasının devamında “EasyCep gibi bazı telefon inovasyon merkezleri, tüketicilerin eski cihazlarının yeniden değerlendirmeleri bakımından güvenli bir seçim olarak öne çıkıyor” dedi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak faaliyetlerini sürdüren yenileme merkezleri, çöpe atılan eski telefonlarda olan fotoğraf ve verilerin yanlış kişilerin eline geçmesi riskini ortadan kaldırmaktadır.