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ChatGPT kullanıcıları yandı: Tüm bilgileri sızdırıldı

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ChatGPT kullanıcıları yandı: Tüm bilgileri sızdırıldı
ChatGPT kullananlara kötü haberler verildi! Bütün verileriniz sızdırılmış olabilir! Tüm detaylar haberimizde.

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CHATGPT BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Yapılan son haberlere göre ChatGPT kesintisi ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Yayımlanan rapora göre ChatGPT'nin Şubat ayında ücretli abonelik sürümü kullanıma girdi ve Mart ayında birkaç saatlik kesinti yaşandı. Bu açık kaynak kütüphanesinin kesintiye sebep olduğu ve kullanıcıların birbirlerinin sohbet geçmişlerine erişebildiği ihmaller ortaya çıktı. Uygulamanın sahibi olan OpenAl tarafından yapılan açıklamaya göre ChatGPT Plus üyeliği olan ve belli saatlerde uygulamayı aktif olarak kullanan kişilerin yüzde 1.2'sinin ödeme bilgilerinin ifşa olduğu öğrenildi. 

chatgpt kullanıcılarının bilgileri sızdırıldı

Yayımlanan rapora göre belirlenen zaman diliminde aktif olarak uygulamayı kullanan kullanıcıların isim, soy isim, e-posta, fatura adresi, kredi kartı tipi, kredi kartı son dört hanesi ve kredi kartı son kullanma tarihi gibi bilgilerin görüntülendiği öğrenildi. Diğer araştırmaya göre ise saldırganlar tarafından uygulamaya yerleştirilen bir dosya kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasına sebep oluyor. Uygulamaya ABD'den 194 bin saldırı, Rusya'dan 185 bin saldırı yaşandı. Diğer ülkeler Hindistan, Fransa, Hollanda, Almanya, Çin, Vietnam, Polonya ve Türkiye olarak belirlendi. 

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