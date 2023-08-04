ChatGPT'nin her adımı dünyanın suyundan götürüyor

Yapay zeka sohbet asistanı ChatGPT'nin, her 20-50 soru cevapladığında yaklaşık 500 ml su tüketmesi, teknoloji dünyasında şaşırtıcı bir gerçek olarak ortaya çıktı.

700 BİN LİTRE SU BULUNDURUYOR





GPT-3'ün veri merkezlerinde sıvı soğutma sistemleri kullanılarak işletildiği ve toplamda 700 bin litre su bulunduğu belirtildi. Bu sistemlerin kullanılmasının nedeni, fanlar ve klimaların yapay zeka sistemlerini yeterince soğutamamasıydı.



Colorado Riverside Üniversitesi ve Texas Arlington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka sohbet robotlarının su tüketimini inceleyerek Microsoft'un ABD veri merkezlerinde GPT-3 eğitiminin doğrudan 700 bin litre tatlı suya ihtiyaç duyabileceğini hesapladı. Her görüşmede 500 ml su içen ChatGPT ile yapılan her 20-50 soru ve yanıt için bu tüketimin gerçekleştiği ifade edildi.

Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard'ın da sıvı soğutma sistemini kullandığı ve bu nedenle su tüketimi sağladığı belirtildi. Google ve Microsoft'un önümüzdeki yıllarda su tüketimini yüzde 95 oranında azaltmayı hedeflediği de haberde yer aldı.

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka dil modelidir. "Chat" kelimesi sohbet edebilme yeteneğini vurgularken, "GPT" ise "Generative Pre-trained Transformer"ın kısaltmasıdır. Yani, ChatGPT, metin tabanlı konuşmalara odaklanan ve büyük miktarda veriyle önceden eğitilmiş bir yapay zeka modelidir.