Çinli otomobil devi elektrikli araçları 30 dakikada şarj edecek

Çinli lüks elektrikli otomobil markası Zeekr, yeni modeli 007 elektrikli sedanının ilk resmi görsellerini kamuoyu ile paylaştı. Markanın Geely şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdüren yeni tasarımdaki dilini yansıtan modelin, yakın zamanda Guangzhou Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkması bekleniyor. Bu otomobili tasarlayan ekibin başında ise A1 ve A7 modelleri tasarımı yapan Stefan Sielaff de bulunuyor.

Bu model, diğer modellerin bölünmüş far tasarımının yerine animasyon LED grafiklere sahip olması ve sürekli entegre aydınlatmaya sahip olması nedeniyle kardeşlerine göre modern görünüyor. Araç park edildiğinde bu paneller ise tamamen siyah görünüyor. Motoru çalıştırdığınızda basit bir numara devreye giriyor.

Zeekr 007, otonom sürüş sistemlerini desteklemek için üç LiDAR sensörüyle donatılmıştır. Bunlardan biri ön cama, diğer ikisi ise ön çamurluğa bağlanır. Bu aracın geleneksel kapı kolları yoktur. Şu anda sütuna monte parmak izi okuyucuları gibi çözümler ortaya çıkıyor. Arkadaki tasarım, alçak profilli tam boy LED arka lambaları, geometrik şekilleri ve parlak siyah tamponu birleştiriyor.





İç mekana ait fotoğraf yok fakat cam tavandan görebileceğiniz kadarıyla bu tarafında şık ve minimalist tasarım görebilirsiniz. Cam tavan iki bölümden oluşmaktadır. Ön tarafta elektrikli açılma alanı bulunurken, arka tarafta bagaj kapağına dek zanan sağlam bir cam panel ortaya çıkıyor. Bunun yerine farklı seviye bir teknolojinin var olduğu söylenebilir.

Konuşulan Teknik Detaylar

Teknik detayların henüz açıklanmadığı eblirtilirken yerel basında çıkan haberlere göre aracın toplam uzunluğu 4.865 mm, toplam genişliği 1.900 mm, toplam yüksekliği 1.450 mm ve dingil mesafesi 2.928 mm olacak. Fotoğrafta kompakt görünse de bu bağlamda boyutları Model 3'ten ziyade Model S'ye daha yakın. Türkiye'ye gelmesi halinde BYD Seal modeline karşı rakip olma durumu var.





CarnewsChina'ya göre Zeekr 007, Geely model çeşitlerinin temel olarak almış olduğu SAE platformu türevi PMA2+ platformunu temel alıyor. Çift salıncaklı arka süspansiyon durumuna sahip bu platformun da en büyük özelliklerinden birisi de 800V elektrik mimarisidir. Bu, günümüzün 400V mimarisine sahip olan oğu elektrikli araçtan daha hızlı şarj süreleri gibi avantajlar sağlar.

Zeekr 007'de 204 beygir güç ve 350 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. Bu modeldeki pil, 0'dan 100 km/saat hıza 6,5 ​​saniyede ulaşıyor ve 30 dakikada tamamen şarj edilebiliyor. Otomobilin elektronik sistemleri Qualcomm'un Snapdragon 8295 yonga seti tarafından kontrol ediliyor.