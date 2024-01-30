Çinli şirketten Apple Vision Pro’ya rakip AR gözlük geldi!

Bu ayın başlarında Çinli girişim XReal, sanal bir dünyayı kullanıcının fiziksel çevresiyle harmanlayan şirketin en yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Air 2 Ultra'yı tanıttı. Şirket, tüketicilere Apple'ın daha pahalı Vision Pro cihazlarının yerine daha ucuz bir alternatif sunmayı hedeflediğini açıkladı.

XReal'in 699 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe sunulan Air 2 Ultra gözlüğü, takıldığında kullanıcının görüş alanına bildirimler ve videolar sunan sanal bir ekran yansıtıyor.

Şirket, bunların Apple Vision Pro gibi rakiplere "uygun fiyatlı bir alternatif" olacağını söylüyor. Xreal CEO'su Chi Xu, ocak ayında yaptığı basın açıklamasında, "Bu gelişmekte olan alandaki rakip markaların aksine, gelişmiş giyilebilir 6DoF gözlükleri gün boyu takabileceğiniz ve XR geliştirme ekosistemindeki tüm oyuncular için erişilebilir bir şey haline getirmeye inanıyoruz" dedi.

XReal, ayrıca Air 2 Ultra'nın Meta Quest 3'e rakip olacağını söyledi. Ayrıca Air 2 Ultra, 499 dolardan başlayan fiyatlarla Apple’ın AR gözlüğüne göre daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor.

Xu, yakın zamanda Bloomberg'e verdiği bir röportajda şirketin yapay zekâ gözlüklerinin daha eski ve daha ucuz modellerinin daha kolay satılacağını ve çoğunlukla Amazon'dan satın alındığını söyledi.

Yine de Xu, bu yıl 50 bin adet üretilmesi beklenen Air 2 Ultra'nın gelecekte şirketin gerçek para kaynağı olmasını bekliyor.

2017'den bu yana Air ürün grubunun bir parçası olarak AR gözlükleri satan XReal'in, açıklanmayan bir tedarik zinciri ortağından 60 milyon dolar daha toplamaya hazırlandığı bildiriliyor. CEO, şirketi teknoloji devleri Apple ve Meta ile başa baş mücadele etmeye bir adım daha yaklaştırdığını söylüyor.





“APPLE’A GÖRE 3-5 YIL İLERİDEYİZ”

Xu, yaptığı açıklamada, "Bu, üretim kapasitemizi ve araştırma ve geliştirmemizi ölçeklendirmemize yardımcı olacak" diye konuştu.

Son finansman turu sayesinde XReal, üretim kapasitesinin önümüzdeki iki yıl içinde neredeyse iki katına çıkacağını öngörüyor. Edinilen bilgilere göre, girişimin bu yıl AR cihazlarından 500 bin ila 1 milyon adet daha üretmesi ve 100 ila 150 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Şirket, 2025 yılında 2 milyona kadar cihaz üretmeyi ve bunun da 200 ila 300 milyon dolar gelir getirmesini bekliyor.

Apple'ın Vision Pro'sunun aksine Xu, XReal'in gözlüğüne tamamen sürükleyici bir sanal gerçeklik özelliği yerleştirme niyetinde olmadığını söylüyor. Yine de AR yetenekleri söz konusu olduğunda, Xu şirketinin Apple'ınkinden yarım on yıl ileride olduğunu aktarıyor.

Chi, Apple ile ilgili olarak "AR konusunda onlardan 3-5 yıl ileride olduğumuzu düşünüyorum. Yine de arayı kapatıyorlar. Bu yüzden bizim de onlara ayak uydurmamız ve sınırları zorlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.