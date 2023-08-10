Çok beklenen modelin işlemcisi açıklandı: Kavuşmaya kısa süre kaldı!

Apple yeni modellerini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor! 15. modelde yepyeni bir gelişme yaşandı: İşlemci bu olacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPHONE 15 İŞLEMCİSİ BELLİ OLDU

Eylül ayında piyasaya sunulacak olan iPhone 15 modelin özellikleri merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan iPhone 14 serilerinde 13 serisinde kullanılan işlemci kullanılıyordu. Iphone 14 ve iPhone 14 Pro modellerde A15; iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerde ise A16 işlemci kullanılıyor.





Apple yeni modelde de aynı gelenekle devam edecek ve iPhone 14 modelinde A16 işlemci kullanılacak. Ancak iPhone 15 Pro ve Pro Max telefonlarda A17 işlemci tercih edilecek. Aynı zamanda telefonla ilgili ortaya çıkan iddialara göre iPhone 15 serisinde Type-C bağlantı noktası şarj etmek için kullanılacak. Pro modellerin ince ekrana sahip olması da bekleniyor. Geçtiğimiz sürede piyasaya çıkan modellerde Plus isminin kullanılmaması insanlar tarafından tuhaf karşılanmıştı ancak yeni yeni modelde bir isim değişikliği daha yapıldı ve Pro Max yerine Ultra adı kullanılacak.