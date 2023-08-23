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Çok beklenen özellik sonunda geldi! WhatsApp'tan oh çektiren 2 özellik

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Çok beklenen özellik sonunda geldi! WhatsApp'tan oh çektiren 2 özellik
WhatsApp kullanıcılarına iki yeni özellik getirmeye hazırlanıyor. Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta fotoğraf ve video paylaşımı gelen özellikle birlikte daha da kolaylaşacak.

Yeni özelliğin duyurusu Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından yapıldı ve uygulamanın işlevselliğinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini ima etti. Bu çerçevede pikseli düşük fotoğraflar geçmişte kaldı, WhatsApp HD Fotoğraf Paylaşımı ile artık en yüksek kalitede fotoğraf gönderip alabilirsiniz.

Daha büyük resimler daha fazla veri ve aynı zamanda bellek kullanımı gerektirir. Ancak WhatsApp, bu konuda kullanıcıların şikayetlerini değerlendirdi ve bir çalışma başlattı. Uygulama, verilerin verimli kullanımına öncelik vererek gönderilen tüm görseller için varsayılan kalite ayarının "Normal" olacağını duyurdu.

WhatsApp'tan 2 özellik

Full HD deneyimi için kullanıcılar, mesajlara fotoğraf eklerken ekranın sağ üst köşesinde bulunan "HD" seçeneğini açıp kapatabilir.

Uygulama, düşük bant genişliği kullanan alıcılara standart kalitede görüntüler alma yeteneği vererek veri darboğazlarını önleyeceğini söyledi. Uygulama ayrıca ekran paylaşımı adı verilen çığır açan bir özellik sunacağını da taahhüd etti.

Bu eklentiyle, ister bir belge üzerinde çalışın, ister fotoğrafları görüntüleyin, ister bir seyahat planlayın, ister teknik destek sağlayın, arama sırasında ekranınızın canlı görüntüsünü paylaşabilirsiniz.

Teknoloji
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